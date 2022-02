Los dos ya están metidos de lleno en sus nuevos desafíos. Ambos, se ilusionan con cumplir las metas este 2022. Cristian Bove, director técnico de Sportivo Peñarol y Marcelo Fuentes, DT de Sportivo Desamparados, saben que este Federal "A" será distinto porque habrá descensos pero ambos reconocen que están preparados para sus desafíos.

El lunes pasado ambos planteles dieron inicio a la pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio del certamen, que se prevé comenzará a fines de marzo. Tanto Bove como así también Fuentes recibieron un voto de confianza para esta temporada. "Muy contento de poder seguir en Desamparados. Nosotros, que venimos de afuera ya tenemos amigos que generó mi estadía en el club, nos sentimos cómodos y estamos preparados", comentó Marcelo Fuentes, el técnico bonaerense que llegó a Puyuta precisamente tras la salida de Bove en agosto del año pasado.

Sigue. Marcelo Fuentes continuará siendo técnico de Desamparados. Dice que pretende formar un equipo competitivo en un mes y medio.

En Chimbas, la dirigencia bohemia optó nuevamente por la llegada de Bove, técnico que ascendió al Bohemio a esta categoría pero que emigró hace dos temporadas. El cordobés, que ya es como un sanjuanino más, expresó como encara este nuevo ciclo en un club que conoce a la perfección: "Estamos listos para ir por nuevos objetivos. El año pasado Peñarol hizo una buena campaña y la intención es seguir por ese camino y además dar lo mejor en la Copa Argentina", comentó haciendo referencia al duelo que mantendrá ante Newell"s.

En cuanto al armado de sus planteles ambos técnicos arrancan desde cero. Los dos sufrieron múltiples bajas en sus planteles, a Desamparados ya llegaron 13 incorporaciones y con respecto a eso, Fuentes expresó: "Estamos tratando de armar un equipo competitivo, vamos viendo día a día la polifuncionalidad de los futbolistas y vemos si hace falta cubrir otros puestos. El que juega bien y está en la lista de buena fe, va a jugar como pasó el año pasado con Hernán Zuliani, que pasó en tres meses de ser un volante central en la Liga Local a ser un lateral por izquierda en Defensa y Justicia", comentó el DT. En Peñarol, en tanto, llegaron 11 refuerzos y se prevé el arribo de al menos, una decena más, que se encuentran disputando el Regional Amateur. "Estamos bien hemos armado un 80 o 90% del equipo. Tenemos hoy un plantel corto hasta que termine el Regional pero estamos contentos porque hemos armado un plantel competitivo en poco tiempo", expresó Bove.

El Federal marca que habrá un solo ascenso a la Primera Nacional y cuatro descensos. Sobre eso, Fuentes manifestó: "Volvemos a la realidad donde habrá gente y descensos también. Todos sabemos que ahora empieza la competitividad por los dos extremos, estos dos años no los hubo y el extremo de arriba será un embudo por un solo ascenso, el premio es poco entonces hay que estar cercano a eso. Por eso insisto que tenemos que tratar de ser lo más competitivos posible", expresó. Por su parte, Bove comentó que la meta del Bohemio será estar en zona de clasificación y confía que su equipo dará pelea: "Será un campeonato más serio del anterior porque el primer miedo es no descender. Peñarol viene en una curva ascendente desde el ascenso y el objetivo es mejorar cada año, no pensamos en el descenso, nos mentalizamos para entrar en zona de clasificación", expresó.