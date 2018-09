El "Veco" Álvarez (a la derecha), sanjuanino pupilo de los hermanos Ricardo y Mauricio Muñoz y su rival, el bonarense "Chinito" Gauna, tras el pesaje.

Esta noche el mini-estadio del Club Juan B. Del Bono cobijará bajo su techo una disciplina poco habitual: el boxeo. A un ring montado sobre el parquet de la señera entidad de la Esquina Colorada, subirán para protagonizar la pelea de fondo, dos nóveles profesionales. El sanjuanino, de Rawson, Fabián Andrés "El Veco" Álvarez (1-1-0) y el bonaerense, de Florencio Varela; Alan "El Chinito" Gauna (0-2-0). El local y el visitante cumplieron ayer con la ceremonia de la báscula y ambos dieron sin problemas el peso de la categoría superpluma (anteriormente llamada liviano juniors). Álvarez pesó 58.3 kg y su adversario 58,6 kg.



El hombre que es entrenado por los hermanos, Mauricio y Ricardo Muñoz, a cargo del RM Boxeo, viene de vencer por puntos, el pasado 8 de junio a Gonzalo Garay en una reunión realizada en el Concepción Patín Club. Gauna, por su parte, viene de una derrota por puntos ante Mauro Alex Hasan Perouene, en pelea realizada el pasado 17 de agosto, en Bahía Blanca.



La reunión, que se iniciará a partir de las 22 y cuya entrada general tiene un valor de $50, contará con cinco complementos entre amateurs. El detalle completo del resto de las peleas se iniciará con dos peleas entre boxeadores Juveniles: 60 kg: Joel Zalazar (RM) vs. Sebastián Paredes (Caucete) y 75 kg: Matias Sánchez (RM) vs. Esteban Carrizo (Albardón).



Posteriormente se desarrollará una pelea en peso mediano, entre José Vega (RM) vs. Jesús Moretti (Impacto Box). Y luego habrá dos combates con un título en juego, el denominado de "Las Estrellas". Dichas peleas están encuadradas en categoría pluma, la de juveniles: Agustín Olmedo (RM) vs.Lautaro González (Mendoza) y en peso ligero la que sostendrán los mayores: Agustín Silva (RM) vs. Braian Zapata (Impacto Box).