El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady (foto), para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol americano, dijo inmediatamente después de la derrota en los playoffs del sábado ante los Tennessee Titans que era "probablemente improbable" y "con suerte poco probable" que se fuera a retirar, y ahora amplió sobre el tema al decir que tiene más probar. En Instagram ayer, Brady escribió: "Tanto en la vida como en el football, el fracaso es inevitable. No siempre ganas. Sin embargo, puedes aprender de ese fracaso, levantarte con gran entusiasmo y colocarte en la arena de nuevo. Y ahí es donde me encontrarás. Porque sé que todavía tengo más que demostrar". Brady escribió que su publicación en Instagram llegó después de "unos días de reflexión", ya que quería agradecer a los fanáticos. Brady, quien cumplirá 43 años el 3 de agosto, tiene programado convertirse en agente libre sin restricciones el 18 de marzo. Los Patriots no pueden asignarle la etiqueta de franquicia, lo que le da a Brady ventaja para dictar sus planes.