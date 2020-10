UPCN San Juan Voley ya se encuentra con sus prácticas buscando dejar atrás el extenso parate por la pandemia del coronavirus. Apuntando a una Liga Argentina que no tiene fecha prevista de inicio y sabiendo que no participará de ella Bolívar, el gremial se prepara. En ese sentido, el armador Sebastián Brajkovic (foto), se refirió a cómo vivió la cuarentena en Rosario. "Venía de dos semanas de Fase 1 en Rosario y acá cumplí las dos semanas de aislamiento en un hotel. Por eso, reencontrarme con el equipo, ver las caras de todos y disfrutar del ánimo que hay en el plantel me puso realmente feliz", puntualizó el santafesino, quien hizo el aislamiento junto a jugadores de otras provincias como Mateo Bozikovich, Pablo Guzmán, Santiago Alvarez, Nicolás Perren y Agustín Gallardo.

"El club hizo un esfuerzo enorme por traernos y por armar el plantel y ahora nuestra parte implica dar todo en los entrenamientos y también en el cuidado y respeto del protocolo. Desde lo competitivo, veremos cómo se va a desarrollar la temporada, que seguramente será atípica y muy diferente a lo que conocemos", señaló Brajkovic.