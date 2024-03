Los mejores cuatro equipos del torneo irán en busca de llegar a la gran final de la LVA RUS 2023/2024. Después de los cuartos de final que se disputaron en Zárate, Ciudad, UPCN, Policial y River dejarán todo para llegar a lo más alto del certamen. Las semifinales serán al mejor de tres partidos y comenzarán a jugarse en la cancha del peor clasificado en la fase regular.

El primer partido será entre el equipo formoseño y el sanjuanino el próximo jueves 21 de marzo desde las 22 hs en el Estadio Cincuentenario de Formosa. El segundo será en el estadio de UPCN el jueves 28 desde las 22 hs. Los dos primeros encuentros de la serie serán televisados por TyC Sports. En el caso de que hubiera tercer partido será el viernes 29 desde las 21 también en San Juan y con transmisión de TyC Sports Play.

Policial terminó en el tercer lugar en la fase regular y luego venció a Defensores de Banfield en cuartos de final. Por su parte, UPCN había quedado como escolta en la tabla de posiciones después de los siete tours y luego pudo vencer a San Lorenzo en cuartos. En los enfrentamientos entre sí durante la fase regular los dos partidos se definieron en tie-break con un triunfo por lado. Brandon Rattray y Gerónimo Elgueta son los máximos anotadores de UPCN y Policial, respectivamente.

Al respecto, el opuesto estadounidense Brandon Rattray contó sus sensaciones sobre lo que se viene en la LVA RUS 2023/2024. Además, qué es lo que más disfruta del país y cómo fue su adaptación en San Juan.

-¿Cómo ves al equipo para lo que se viene?

-Trabajamos mucho durante toda la temporada y vamos a seguir trabajando de la misma manera para concentrarnos en el objetivo de ganar todos los partidos que se vienen.



-¿Qué es lo que más te gusta de la Liga de Vóleibol Argentina?



-Disfruto del alto nivel en defensa y de los rally que se dan. Fuera del vóley me gusta la cultura y la gente del país. Me siento como en casa y me dieron la bienvenida como si fuera de la familia.



-¿Cómo ves a los otros tres equipos semifinalistas?

-Los cuatro equipos semifinalistas son muy buenos. Va a ser genial luchar por el campeonato. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y va a ser muy interesante para ver. Vamos a tener que jugar nuestro mejor vóley.



-¿Cómo fue tu adaptación a vivir acá?

-Con ayuda de mis compañeros, entrenadores y todo el staff. Me sentí bien desde el principio. Fui recibido por un grupo de personas increíbles. Incluso el clima que estuvo muy caluroso, disfruto mucho del sol y me sentí como en casa.



-¿Cuál es tu objetivo personal para lo que queda de la Liga?

-Ganarle a Policial en las semifinales y lograr el campeonato. Ellos son un buen equipo. Su capitán y armador (Pablo Urchevich) juega rápido y es difícil de parar pero podemos lograrlo.



-¿Por qué UPCN llegó a semifinales?

-Con un gran trabajo en equipo y sacrificio de todos, pasó como debería. UPCN es históricamente ganador y estamos muy felices de haber ganados los cuartos y clasificarnos a las semifinales de la Liga.



-¿Qué es lo que más te sorprendió en San Juan o en el país?

Amo la merienda, en realidad todo Argentina me parece hermoso, amo vivir acá.