Brasil goleó ayer a Corea del Sur por 4-1 con una gran exhibición de fútbol durante el primer tiempo, y jugará los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Croacia.

Vinicius Junior (7m. PT), Neymar, de tiro penal (13m. PT), Richarlison (29m. PT) y Lucas Paquetá (36m. PT) marcaron los goles del pentacampeón del mundo en el partido disputado en el estadio 974.

Paik Seungho descontó para Corea del Sur a los 31 minutos del segundo tiempo.

Brasil confirmó que la derrota ante Camerún (1-0) en la última fecha del grupo G fue un accidente y avanzó a los cuartos de final con una contundente goleada que tuvo hasta el festejo del entrenador Tite, quien se sumó al baile de Richarlison en el tercer tanto.

El técnico, que ya anunció que se va después del Mundial, aprovechó el segundo tiempo para cuidar jugadores y sacó hasta al arquero Alisson (lo relevó Weverton).

Corea del Sur, que había dejado afuera a Uruguay por tener más a goles a favor, solo pudo resistir siete minutos el poderío ofensivo de los brasileños y se despidió de la Copa del Mundo con una deslucida versión.

Neymar volvió a jugar luego de la lesión que sufrió en el estreno mundialista contra Serbia y marcó, de penal, su primer gol en Qatar 2022.

De esta manera, el crack de París Saint Germain se convirtió en el tercer brasileño en convertir goles en tres Mundiales distintos e igualó a dos leyendas brasileñas como Pelé y Ronaldo.

Además, el 10 llegó a los 76 goles con la camiseta "Verdeamarela" y quedó a uno del récord de "O Rei", que atraviesa un delicado momento de salud y fue homenajeado por el plantel que desplegó una pancarta después del partido. Brasil clasificó a cuartos de final por séptima edición consecutiva, ya que la última vez que quedó eliminado en octavos ocurrió en el Mundial de Italia 1990 cuando cayó con la Argentina.

SUEÑO

Neymar, elegido el mejor jugador del partido, expresó ayer que "cuando me pinté la (sexta) estrella en el pantalón no fue para desmerecer a ningún rival. Vinimos en busca de un sueño y está cada vez más cerca. Quiero agradecer a Dios por darme las fuerzas para volver, para poder hacer el tratamiento, y también a los médicos y mis compañeros".

El polémico baile de Tite

El DT de Brasil, Tite, aclaró que el baile que realizó junto a los futbolistas en el festejo del gol de Richarlison (foto) fue “una broma” con sus dirigidos y pidió que no se “malinterprete” como una “falta de respeto” a Corea. “Fue una broma. Uno tiene que tener cuidado porque se puede entender como una falta de respeto. Yo sé que están las cámaras y no quería que se malinterprete. Quise expresar mi alegría por el gol y por el equipo”, explicó el DT en

conferencia de prensa luego de la goleada ante el equipo asiático por 4-1 en el estadio 974 de Doha. Tite agregó que la idea surgió en el entrenamiento y que la intención era que los jugadores lo tapen pero lamentó que no se puedo “esconder”.

PASÓ

Croacia avanzó a los cuartos de final al vencer a Japón 3-1 en una definición por penales

que tuvo como gran figura a su arquero Dominik Livakovic. El futbolista del Dinamo Zagreb

contuvo tres envíos y le permitió a su compañero Mario Pasalic sentenciar la historia

en el estadio Al Janoub de la localidad de Al Wakra, donde al cabo de 120 minutos terminaron empatados 1-1. El seleccionado asiático estuvo en ventaja desde los 43 minutos del primer tiempo con un tanto de Daizen Maeda y los europeos llegaron al empate cuando se jugaban 10 del segundo a través de Iván Perisic.