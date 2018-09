Con garra y corazón los brasileños pudieron recuperarse de un trámite desfavorable y quedaron muy bien parados de cara a las semifinales.







Los seleccionados de Brasil, en el Grupo I y de Serbia en el Grupo J, iniciaron a paso firme su marcha en la tercera ronda del Mundial de vóleibol que se juega en Italia y Bulgaria.



Brasil remontó ante Rusia (3-2) y Serbia sorprendió a Italia (3-0) en la fase que da acceso a las semifinales.



Brasil, con una impresionante remontada, se impuso por 3-2 a Rusia, con parciales 20-25, 21-25, 25-22, 25-23 y 15-12, y dio un paso hacia las semifinales.



En un intenso partido la selección sudamericana, tres veces campeona mundial (2002, 2006 y 2010) y que en 2014 cayó en la final ante Polonia, venció con sobras las tres últimas mangas y terminó venciendo un partido en el que perdía por 2-0 y sufría con la altura de los atacantes rusos.



Ahora Brasil, actual campeona olímpica y una de las favoritas al título del Mundial, necesitará vencer por cualquier marcador el viernes a Estados Unidos, la tercera selección emparejada en el Grupo I, para avanzar a semifinales sin depender de ningún otro resultado.



En el segundo partido jugado esta miércoles en Turín, Italia vio comprometidas sus opciones de alcanzar las semifinales al perder con contundencia frente a Serbia con parciales de 15-25, 20-25 y 18-25.



Los anfitriones junto a Bulgaria sufrieron su segunda derrota en la instancia más delicada del torneo y se jugará el todo por el todo el viernes ante la defensora del título, Polonia, que este jueves se enfrenta contra los serbios.



Resultados de la tercera fase. Grupo I: Brasil 3 - Rusia 2 (20-25/21-25/25-22/25-23/15-12). Grupo J: Italia 0 - Serbia 3 (15-25/20-25/18-25).



Hoy jugarán: EEUU vs. Rusia (GI) y Polonia vs. Serbia (GJ). Mañana lo harán: Brasil vs. EE.UU. (GI) e Italia con Polonia (GJ).