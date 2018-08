Goleador. Martín Bravo regresó a San Martín después de 10 años y su categoría sigue intacta.

Pasó otro examen y en San Martín saben que lo aprobaron. Los referentes de esta versión 18-19 del Verdinegro como Martín Bravo y Luis Ardente coincidieron en el valor del empate en Tigre pero remarcaron más todavía el sistema para lograrlo. Bravo, autor del primer tanto, fue claro: "Estas son finales que no podemos perder y las jugamos así. Se dio el resultado pero a esto le queda demasiado todavía. Esperemos seguir con la racha y fecha para que fecha tras fecha vamos consolidando la propuesta de Coyette que es muy ofensiva. Lo bueno es que los resultados ayudan a consolidar eso y no podemos desaprovecharlo".



El otro referente que analizó el empate fue el capitán Luis Ardente: "Nos estamos jugamos mucho como lo hace Tigre. Era un partido que no se podía perder y tuvimos la actitud y el juego como para sumar. Acá no hay que perder y debemos sumar en todas las canchas. Pero con esa presión encima es bueno lo que el equipo propone, con individualidades de gran desequilibrio, intentando plasmar la propuesta de Coyette que siempre nos hace protagonistas. Empezamos bien pero a esto le queda muchísimo por delante todavía. Ahora hay que pensar en Huracán y lo importante que sería ganarlo en San Juan. Esa es la idea, ir partido a partido pero respetando lo que queremos hacer en la cancha siempre"



En construcción

La satisfacción de Coyette fue evidente pero el técnico remarcó que siguen siendo un equipo en construcción: "Es bueno por los chicos, pero San Martín aún está terminando de armarse y eso hace más valorable todo".