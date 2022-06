Molesto. Y no es para menos. El ciclista Emiliano Ibarra anunció en las redes su salida del equipo "Chimbas Te Quiero" y después le contó a DIARIO DE CUYO los pormenores de su salida. Frontal como siempre, el oriunfo de Carcarañá pero radicado hace años en San Juan, apuntó directamente a su ahora ex técnico Ernesto "Pollo" Fernández y también se refirió al intendente chimbero Fabián Gramajo.

"Me llegó un telegrama en el cual la dra Natacha Garay, la abogada del municipio, me informaba sobre mi desvinculación del equipo. La verdad que no me lo esperaba, se manejaron mal. Las cosas se dicen de frente. Yo me manejo así pero parece que ellos no", expresó tajante Ibarra. "Sí, me dio bronca porque no me dieron derecho a réplica, al menos esperaba hablar, escuchar la razón por la cual me despiden. Soy el único chimbero, el intendente me llamó él para que yo firmara contrato pero ahora para echarme no me llamó", expresó refiriéndose en tono molesto hacia Gramajo y agregó: "La única vez que hablé con él (por el intendente) fue cuando nos llamó junto a Nicolás Naranjo para firmar contrato, después nunca más", manifestó.

Ibarra se imagina cuál fue el desencadenante. Es que hace unos meses pidió permiso para correr en la Doble Bragado y el equipo se lo negó al comienzo, después -según cuenta Ibarra- lo obligaron a ponerse la camiseta del equipo chimbero. "Desde ese momento que no tengo trato con el técnico (Ernesto "Pollo" Fernández). De por sí hablábamos poco pero después que hablé por lo de Bragado no me llevaron a Catamarca para correr, siendo que yo estaba en buena forma porque venía de disputar el Argentino", comentó. Consultado si piensa que su salida tomó parte el DT, Ibarra manifestó: "Yo creo que si viene por ese lado, las cosas no se dicen de frente y yo las digo. Es la primera vez que me voy así de un equipo, siempre que dejé un equipo fue por una mejoría, ningún equipo puede hablar mal de mí ni yo de ellos. Yo me puedo saldar con todo el mundo", expresó.

Sobre su contrato, manifestó desconocer hasta cuando lo tenía vigente, "no me dieron una copia", expresó.

Por último, a sus 40 años, Ibarra dijo que se siente en plenitud física para seguir compitiendo. "Yo me siento muy bien y gracias al ciclismo mantengo a mi familia. Acá no me pagan indemnización ni nada, eso da más bronca", comentó.