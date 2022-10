No fue la noche soñada por los hinchas de Boca. Un estadio con 20.000 espectadores repleto de fanáticos, la presencia en un palco del máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, y la chance de ir por la 'triple corona' en la recta final del año. Ya consiguió el equipo de Hugo Ibarra la Liga Profesional, apuntaba al bicampeonato en fila de la Copa Argentina y en noviembre irá por el Trofeo de Campeones. Anoche se frustró el segundo objetivo.

Y fue en la definición por penales, una vía que al xeneize en el último tiempo le brindó muchas alegrías. Más aún teniendo a Agustín Rossi bajo los tres caños para la tanda, algo que anoche el DT de Boca decidió no hacer. En su conferencia de prensa, el Negro se dio tiempo para responder el porqué no usarlo a este especialista: "Si hubiéramos ganado, (los periodistas) dirían que ganamos porque Javi (García) atajó un penal. No se dio esta vez y esa es la conclusión final", resumió Ibarra.

El actual entrenador afirmó sobre el desarrollo del juego que "intentamos todo el tiempo, el equipo tuvo la virtud de no caerse en ese error que tuvimos en el primer tiempo, que fue la única llegada de ellos, y terminó en gol. Igual, fuimos para adelante y lo conseguimos empatar. Pero bueno, después en los penales esta vez no se nos pudo dar y lógicamente que todos nos vamos con esa bronca porque era uno de los objetivos que teníamos".

Algarabía. El defensor sanjuanino Francisco Álvarez celebra el triunfo.

De cara a lo que se viene, el Trofeo de Campeones, Ibarra manifestó que "ahora es tiempo de descansar un poco un par de días y luego meternos de lleno en ese partido que le puede dar al club otro título. Han sido jornadas de mucha presión y estrés para los jugadores, y nos vendrá bien un pequeño descanso como para tomar el envión final".

Por último y consultado sobre la chance de haber ingresado Agustín Rossi por Javier García en la tanda de penales, el DT puntualizó que "no pensé en esa posibilidad. Confiamos en Javier y por eso estuvo él en los penales".

Se terminó el sueño del bicampeonato en fila de la Copa Argentina para Boca, en una noche donde en San Juan se vivió la pasión de 'la mitad más uno'.

Meritorio

Patronato perdió la categoría esta temporada pese a los 40 puntos en la reciente Liga Profesional y al décimo puesto que terminó alcanzando. Sava, en principio, seguiría en la conducción técnica.