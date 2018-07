Al frente. Pablo Vicó es el entrenador de Brown de Adrogué.

A días del duelo por Copa Argentina ante San Martín, Brown de Adrogué se prepara para este partido y disputó un amistoso ante Victoriano Arenas (recientemente ascendido a la Primera C), que ganó por 1-0 con un gol de Maximiliano Resquín.



El equipo que orienta Pablo Vicó mostró solidez en el juego y se quedó con la victoria apostando a un dibujo táctico 4-2-3-1. La formación que utilizó el Tricolor sería la misma que pondrá ante el Verdinegro el próximo sábado, con: Martín Ríos; Matías Cortave, Emir Faccioli, Enzo Ortiz, Alberto Stegman; Marcelo Lamas, Adrián Maidana; Lautaro Mesa, Juan Olivares, Maximiliano Resquín y Nicolás Benegas. Seguramente, y de no mediar inconvenientes, este será el equipo ante el Santo sanjuanino.



Hasta el momento, la preparación de Brown no tiene fisuras, especialmente en cuanto a los resultados. Suma tres victorias, con cinco goles a favor y ninguno en contra.