Llegó cuando "las papas quemaban" y respondió con lo que mejor le sale: goles. El correntino Bruno Rodríguez ya anotó cinco goles con la camiseta de Desamparados en este Federal "A" y gracias a su buen inicio, cortó la racha negativa de los delanteros en Puyuta. Es que en la última década a Sportivo le costó encontrar un delantero goleador.

Oriundo de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, Rodríguez llegó en enero para ocupar uno de los dos cupos para reforzar a un Desamparados que terminó el 2019 casi en el fondo de la tabla. Su misión era hacer lo que nadie pudo en la temporada anterior y ya lleva cinco goles en la misma cantidad de partidos disputados: le marcó a Sansinena en su debut, después en Mar del Plata marcó el doblete para igualar ante Otamendi y antenoche se despachó con dos goles ante Camioneros para que Sportivo consiga un triunfo vital.

A los 15 años se inició en Banfield. "Siempre soñé con ser jugador", expresó.

"Estoy muy contento por los goles y por el triunfo. Lo necesitábamos y lo logramos con mucha actitud, dejando todo en la cancha", comentó el delantero que llegó desde San Martín de Burzaco. Dice que no cargó con la presión de "venir para hacer goles" y se mostró muy agradecido con el equipo al que se adaptó rápido: "Estaba confiado que se iba a dar solo, el gol es el resultado de todo un equipo", comentó. Junto a Nélson Martínez Llanos, el otro refuerzo que llegó este año, se acoplaron de la mejor manera: "Nos entendemos muy bien, la gente me reconoce a mi porque hago los goles pero el sacrificio y el esfuerzo lo hace todo el equipo y él. Nélson hace el trabajo sucio", expresó quien reconoció que en su primera participación en un Federal le está costando adaptarse a los viajes, algo que en la B y en la C Metro, no ocurre. A gusto con la tranquilidad que ofrece San Juan y que él mismo compara con la de su pueblo natal, Bruno se animó a soñar con Sportivo: "Tenemos dos partidos que son finales y ahí veremos para que estamos. Tengo confianza, veo mucho compromiso en los jugadores y estamos para más", comentó.

Dulce

Bruno Rodríguez compite por primera vez en un Torneo Federal. Antes jugó en B y C Metropolitana. Él mismo reconoció que el buen inicio que está teniendo no lo tuvo en otro club. "En Laferrere y Burzaco si bien hice muchos goles siempre me costaron los inicios, espero seguir haciendo muchos goles para Sportivo", comentó.