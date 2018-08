Bruno ya lo sabía desde hace unos días, tras una charla del DT Julio Velasco previa los amistosos que el seleccionado argentino disputó con Estados Unidos. Por eso ayer, cuando la Federación Argentina de Vóleibol anunció los 14 hombres que afrontarán el Campeonato Mundial desde el 10 de septiembre en Italia y Bulgaria, a Bruno Lima no le sorprendió la noticia. El opuesto tiene su lugar asegurado en el torneo y será el único sanjuanino en la selección albiceleste, aunque el vóley local también tendrá representación pues el central y el armador de UPCN, Martín Ramos y Maximiliano Cavanna, también integran el listado de 14 jugadores mundialistas.



"Velasco nos reunió y anunció los nombres. Intuía que podía quedar en la lista, pero en este nivel tan competitivo uno nunca sabe; por eso fue una alegría enorme. Va a ser mi primer Mundial y no tengo dudas de que será una experiencia increíble", aseguró el jugador, que fue figura de Argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016.



Precisamente, Bruno fue la revelación del equipo en aquel torneo, pero una lesión en la espalda que sufrió poco tiempo después de esa participación olímpica le demandó mucho tiempo de recuperación. Fue un trabajo lento, de paciencia y esfuerzo, por lo que haber quedado en el equipo mundialista corona ese sacrificio.



"Me costó volver y poder recuperar mi nivel. Pero mi evolución fue muy buena y no volví a sentir molestias. Además, el hecho de que el técnico decidiera que juegue exclusivamente de opuesto también fue importante en este proceso", aseguró. Y es que Velasco, en la búsqueda de un opuesto, probó con varios voleibolistas e incluso hasta hizo jugar en ese rol al central Martín Ramos, por lo que Bruno alternó a veces como punta.



Finalmente, en el Mundial Argentina tendrá como opuestos a Lima y a Pepe González.



El seleccionado albiceleste integrará el grupo A junto a Bélgica, República Dominicana, Italia, Eslovenia y Japón. "La zona no es tan complicada y permite soñar con la clasificación. Pero es un Mundial y hay que ir partido a partido porque todo puede pasar; cualquier rival es potencialmente peligroso. Nos pasó a nosotros en los Juegos Olímpicos: los pronósticos no nos favorecían para clasificar y terminamos ganando el grupo", dijo Bruno, de último paso por Obras y quien tras el Mundial se sumará al Volleyball Bisons Buhl, de la Liga de Alemania.



Por otro lado, el Mundial de Italia-Bulgaria que se jugará del 10 al 30 de septiembre significará el alejamiento de Julio Velasco como DT, pues seguirá su carrera en el liga italiana. "Los jugadores tratamos de no pensar en eso, de enfocarnos en el objetivo. Yo creo que es Velasco quien sufre más con la despedida", agregó el opuesto.



En la lista también aparecen dos hombres estrechamente vinculados al vóley sanjuanino, pues Ramos y Cavanna son figuras en UPCN y llevarán su talento al Mundial.

Con presencia constante



El vóleibol sanjuanino ha tenido representación en los últimos Mundiales a través de varios jugadores. En la pasada edición, en Polonia 2014, los "sanjua" de la Selección argentina fueron Rodrigo Quiroga y Alejandro Toro (foto). En el 2010, en Italia, jugaron Quiroga y Federico Pereyra. En Japón 2006 estuvo Alejandro Spajic, quien además ya había disputado los Mundiales de 1998 y 2002. Jorge Elgueta fue otro de los voleibolistas locales con chapa mundialista, figura de la selección en los "90 y 2000. Raúl Quiroga y Leonardo Wiernes incluso hicieron historia al ganar el bronce en el Mundial de 1982.



En la Panamericana



El 28 de agosto empieza la Copa Panamericana y la afrontarán los sanjuaninos Matías Sánchez y Alejandro Toro; además de Nico Zerba y Liam Arreche, de UPCN.

Jugador Puesto



Luciano De Cecco Armador



Maximiliano Cavanna Armador



José Luis González Opuesto



Bruno Lima Opuesto



Martín Ramos Central



Sebastián Solé Central



Agustín Loser Central



Pablo Crer Central



Facundo Conte Punta



Tomás López Punta



Lisandro Zanotti Punta



Cristian Poglajen Punta



Ignacio Fernández Líbero



Alexis González Líbero