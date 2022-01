Los campeones argentinos Kevin Benavides y Manuel Andújar quedaron en el cuarto puesto de la división motos y en el primer lugar de la categoría quads, respectivamente, tras disputarse ayer el primer especial cronometrado del Rally Dakar en Arabia Saudita. Con su nueva moto del equipo Red Bull KTM, el salteño Benavides cubrió los 19 kilómetros de especial entre las ciudades de Jeddah y Hail en un tiempo de 57m30s, dos minutos menos que el ganador del día, el australiano Daniel Sanders, de la escudería Gas Gas Factory Team. El campeón del Dakar 2021 también quedó por debajo del chileno Pablo Quintanilla (Honda), segundo con un tiempo de 56m30s y del botsuano Ross Branch (Yamaha), tercero con 57m25s.

"Diría que en líneas generales, me he sentido muy bien. Este prólogo siempre es así, da un poco de nervios. Los primeros metros con la moto estaba un poco rígido, pero creo que he hecho un buen tiempo.

Era importante porque mañana (por hoy) vamos a elegir el orden de partida. La carrera empieza recién mañana (por hoy) y sabemos que tendremos muchos problemas por superar", declaró el argentino en el sitio web oficial de la competencia.



Segundo parcial

La primera estación del Dakar se completará hoy con la fase 1B, diagramada en forma bucle en Hail con una extensión de 514 km (333 km de crono). Este rally tiene circuitos con salida y llegada en el mismo sitio.