Los hinchas verdinegros que todavía no compraron entradas están a tiempo todavía de no perderse el clásico cuyano. Es que la venta de tickets, que arrancó el miércoles en la mañana, sigue a buen ritmo pero aún no se agotan.

Miles de fanáticos del equipo de Gorosito se acercaron por el club en estos días y compraron su entrada. Los que todavía no lo hicieron, la venta sigue hasta el inicio del partido, a las 21.15. Los precios son: popular $100; platea Este y Oeste baja $200; platea Oeste alta $300; jubilados, damas y menores $100.

Jorge Miadosqui, presidente de San Martín, aseguró que la tribuna popular Sur no será habilitada para la parcialidad verdinegra.