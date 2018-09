Hoy, desde las cinco menos veinte de la mañana de Argentina se disputará en Innsbruck, alpina ciudad austríaca, una nueva edición de los Campeonatos Mundiales de Ruta. Consagrados todos los monarcas en las especialidad contrarreloj y la mayoría de la modalidad pelotón, queda solamente saber quien vestirá la malla "arco iris" que identifica al campeón.



El eslovaco Peter Sagan es quien acaparó todas las miradas y se robó todos los aplausos en las últimas tres ediciones. Ganó coronando una escapada en Richmond, Estados Unidos 2015; imponiéndose en el embalaje masivo que definió el título en la ventosa Doha, capital de Qatar, en 2016 y, con final apretadísimo (ver recuadro) el año pasado en Bergen, Noruega.



Por las características del trazado de 253 kilómetros que deberá cubrirse hoy, con largada en Kufstein y arribó a Innsbruck; el tricampeón no es el favorito absoluto. Basta recordar que cuando vino a San Juan para correr la Vuelta, que finalmente no disputó, el italiano Vincenzo Nibali dijo que tenía marcada con resaltador en su calendario la cita austríaca. Lo mismo que los "escarabajos" colombianos y los fuertes rodadores españoles.



El trazado tiene, casi 4.500 metros de desnivel, que lo convierten en el más duro desde los Mundiales de Duitama y Lugano en 1995 y 1996. La prueba, que comenzará desde la localidad de Kufstein a las 9.40 horas de Austria, se encaminará 80 kilómetros, pasando por Gnadenwald, hasta el circuito de Innsbruck, al que darán seis giros. El último de ellos incluirá la variante de la subida a Gramartboden, de 2,8 kilómetros al 11,5% de pendiente media que se coronará a 8 kilómetros de meta.



Como ha ocurrido en los últimos años, la Vuelta de España es la que catapulta a los candidatos. Quienes mejor terminan la general de la carrera ibérica son quienes han tenido mejores rendimientos, siempre. El tema es cuando se cruzan con Sagan. Lo cierto es que al ya citado, Nibali, se agregan con muchas expectativas los nombres de los españoles Alejandro Valverde y Enric Mas; el de los colombianos Juan Manuel "Superman" López y Nairo Quintana, aunque el descenso del final no lo favorece; el holandés Tom Dumolin, el británico Simon Yates y el francés Juliena Alaphilippe, son quienes parten como favoritos. Pero claro, siempre y cuando puedan "colgar" a Sagan porque si el eslovaco entra con ellos a la parte final, su punta de velocidad lo situará como el gran candidato.



Los multicampeones



Hay 5 tricampeones: el italiano Alfredo Binda (Nurburgring 1927, Lieja 1930 y Roma 1932). Los belgas Rik Van Steenbergen (Copenhague 1949, Ballerup 1956 y Warengem 1957) y Eddy Merckx (Heerlen 1967, Mendrisio 1971 y Montreal 1974). El español Óscar Freire Verona 1999 y 2004, Lisboa 2001). Y Sagan (ver aparte).

Sagan puede convertirse en mito



Así, con final de photofinish, se definió el Mundial de Ruta realizado el año pasado en Bergen, Noruega. Allí el ciclista eslovaco Peter Sagan consiguió su tercer título mundial derrotando sobre la raya al crédito local Alexander Kristoff. Con esa victoria el carismático pedalista nacido en Zilina se convirtió en el quinto ciclista en ganar tres campeonatos. La diferencia a favor del actual tricampeón, con respecto a sus antecesores, es que sus títulos fueron consecutivos. De ganar hoy, se convertirá en leyenda.