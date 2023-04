Ya se han cumplido dos jornadas (sólo quedaban un par de partidos que se jugaban al cierre de la edición) del Campeonato Argentino Senior de hockey sobre patines, rama masculina, y los equipos sanjuaninos están bien posicionados. Cuatro de los cinco de esta provincia tienen chances de meterse hoy, cuando se juegue la última fecha de la ronda clasificatoria, en los cuartos de final. En eso están Lomas de Rivadavia, Concepción, Social San Juan y Olimpia. El único que ha quedado relegado es Valenciano.

El certamen, que se juega en la cancha de Huracán de Parque Patricios, en Buenos Aires, seguirá hoy durante toda la jornada (ver la programación en "Hoy finaliza la ronda clasificatoria") y tras ella quedarán los equipos clasificados a los cuartos de final del torneo.

Olimpia goleó ayer a Harrod’s y lidera la zona B. (Foto: Gentileza Rayu Alaniz).

Esta instancia (los cuartos) se disputarán mañana y en ella competirán los dos primeros de cada zona. Los ganadores jugarán las semifinales el viernes, mientras que la gran final del Campeonato será el sábado.

Por otro lado, entre los resultados de ayer están: Lomas 4 (Maxi Ortiz -2-, Sgo. Serafini y Mauro Menéndez)-Andes Talleres 3; Estudiantil Porteño 3-Casa de Italia 2; Social San Juan 4 (Sgo. Balmaceda -2-, Facu Peralta y Matías Martin)-San Martín 4; Valenciano 1 (José Gómez)-Argentinos Jrs. 4; Olimpia 6-Harrod's 2; Concepción 3 (Mauro Giuliani, Mati Chirino y Lautaro Luna)-GEBA 1.

Hoy finaliza la ronda clasificatoria

La programación para hoy por la tercera fecha del Campeonato Argentino que se juega en cancha de Huracán de Bs. As., última de la ronda clasificatoria, es la que se detalla a continuación: 12.00 Andes Talleres de Mendoza vs. Concepción PC; 13.30 La Colonia vs. Social San Juan (foto); 15.00 Banco Mendoza vs. Argentinos Juniors; 16.30 San Martín de Mendoza vs. River Plate; 18.00 Casa de Italia vs. Harrod's; 19.30 Olimpia PC vs. Estudiantil Porteño; 21.00 Huracán vs. Centro Valenciano; 22.30 GEBA vs. Lomas de Rivadavia.