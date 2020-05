Puede que el calendario pase sus facturas pero para el ADN del deportista, nunca es tarde. Tal vez por eso y apuntando a darle seriedad y competitividad a lo que será uno de los choques más promocionados del ambiente del boxeo nacional, Alejandro "Búfalo" Ortiz está en plena preparación de lo que será, previsiones epidemiológicas mediante, el gran desafío contra Fabio La Mole Moli. Un choque que nació en las redes sociales, que fue tomando forma y que hoy está en la cartelera estelar de este 2020 trastornado en todo por el coronavirus.

La idea es que el combate sea dentro de una gran cartelera.

Con una vida intensa que incluyó su detención y estar preso por más de 3 años, el Búfalo Ortiz sabe lo que hace: "Este desafío apunta a tener toda la seriedad que se merece este deporte. Cuando se planteó, lo primordial fue respetar todo. Así que encaramos un entrenamiento intensivo, con el equipo de trabajo de Sergio Maravilla Martínez, apuntando a llegar como se merece un acontecimiento así: impecables". Con esta confesión, Alejandro Ortiz empezó a meterse en lo que será el desafío con la Mole: "Nació en las redes, recibimos la respuesta de Fabio y su gente, y la repercusión que encontramos en la gente fue tremenda. Estamos ahora ajustando detalles para hacerlo en Tecnópolis o en Obras Sanitarias, pero todo dependiendo de la evolución de la epidemia. Eso si, con tiempo a favor para que diciembre nos encuentre con todos los detalles ya cubiertos". Su preparación es clave y será parte del reencuentro con el boxeo, remarcando que el Bufalo tiene una gran trayectoria en la MMA, donde logró reconocidos triunfos en México: "Empecé en el boxeo y estuve hasta los 17 años. Hice varias peleas pero en la MMA encontré otras variantes. Me pasó ese traspié de mi paso por la vida penitenciaria, lección que me sirvió no solo en lo deportivo. Maduré, crecí y encontré mi espacio. Ahora, con este pintoresco desafío con la Mole, quiero evitar la payasada y me preparo con todo para ganarle y bien. Queda tiempo pero creo que será uno de los lindos espectáculos de nuestro deporte en Argentina".