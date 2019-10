Nicolás Burdisso rompió el silencio después de la eliminación de Boca a manos de River en las semifinales de la Copa Libertadores y se refirió a los dichos de Gustavo Alfaro, quien aquella noche puso en duda su continuidad en el club después de fin de año.

"Tengo un diálogo constante con Gustavo y lo que él dijo o lo que se habló es bastante normal después de un escenario como el del otro día. No es mi tarea analizar lo que hizo o dijo, sino su actitud día a día, lo que transmite a los jugadores y cómo prepara los partidos. Eso es lo más importante", afirmó el ex defensor.

En este contexto, explicó: "Desde que empezamos a trabajar hasta ahora veo a un Alfaro que fue mejorando y construyendo algo muy importante. Lo veo entero y con ganas de afrontar este desafío hasta el final". El entrenador tiene contrato hasta diciembre y lo cumplirá, pero es una incógnita saber qué pasará a partir del año que viene.

Sobre los objetivos planteados en conjunto con Alfaro, Burdisso indicó: "En enero empezamos a trabajar para construir un equipo competitivo, que hoy está primero en el campeonato y está entre los cuatro mejores de América. tenemos que seguir y tenemos una autocritica constante en qué hacemos mal y qué hacemos bien, pero sabemos que tenemos un técnico con un compromiso muy grande con esta institución".

Además, Burdisso, evitó sentar una postura sobre el caso Tevez. "La situación de Carlos me la preguntaron en marzo y di una respuesta, dije: 'En diciembre vamos a resolverlo'. Me lo volvieron a preguntar en julio y ahora, y no es momento. Hoy no es momento", respondió el exdefensor.

Y agregó: "Tenemos la obligación de pensar en estos seis partidos, de terminar este semestre o este año de la manera en que lo empezamos, primeros en el campeonato y creciendo y construyendo cosas. En el momento justo seguramente vamos a tomar una decisión".

Lo que sí quiso dejar en claro Burdisso antes de cerrar el tema fue que él no era el único que incidía en este tema. "Ahora, un paso atrás, las decisiones que yo tomo no las tomo solo. Yo tengo la obligación de hablar, consensuar con los dirigentes, con el presidente, con el entrenador buscando lo mejor para Boca. Y fundamentando, sobre todas las cosas", concluyó.

Por último y al referirse a Danielle De Rossi, el Director deportivo aseguró que el italiano arrancará la próxima pretemporada para seguir jugando en el club hasta junio del año que viene, fecha del vencimiento de su contrato.