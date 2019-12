Afuera. Pese a tener un año más de contrato con Boca, Nicolás Burdisso decidió irse de su cargo de manager ante el cambio en la dirigencia.

El ex defensor Nicolás Burdisso puso a disposición su cargo como director deportivo de Boca, que desempeñaba hace un año por decisión de la gestión anterior encabezada por Daniel Angelici tras el cimbronazo de la final de la Copa Libertadores perdida ante River en Madrid. Burdisso le comunicó su decisión al flamante secretario general del club, Ricardo Rosica, con quien se reunió ayer para presentarle informes de gestión. El ahora ex manager "xeneize" no cobrará el segundo año de contrato que le quedaba y se irá junto a su principal colaborador, Aníbal Matellán, otro ex zaguero de Boca. Su salida se suma a la del coordinador general del fútbol juvenil, Oscar Regenhardt; el DT de la Reserva, Rolando Schiavi; más Héctor Bracamonte, Sergio Saturno, Víctor Marchesini, Leonardo Testone y Luis Luquez, todos de inferiores.



El delantero peruano Paolo Guerrero, pretendido por Boca para el año próximo, señaló que su deseo es "continuar" en Inter de Porto Alegre, ahora dirigido pro el argentino Eduardo "Chacho" Coudet.



"Tengo una cláusula, pero hasta el día de hoy pertenezco a Inter y mi deseo es continuar", dijo Guerrero.