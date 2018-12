Presentación. Nicolás Burdisso, de 37 años, será el director deportivo de Boca. Posa junto al presidente, Daniel Angelici.

El flamante director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso (37 años), se mostró ayer seguro sobre "el perfil de entrenador" que necesita el club en el actual momento histórico y, sin dar nombres, afirmó que el sucesor de Guillermo Barros Schelotto tendrá que "generar confianza e ilusión" en el hincha.



El ex marcador central, al ser presentado en conferencia de prensa por el presidente del club, Daniel Angelici, consideró "injusto" la especulación sobre nombres puntuales, por lo que no precisó si la lista de aspirante es más extensa de la ya conocida (Néstor Pekerman, Antonio Mohamed y Miguel Ángel Russo).



"No puedo hablar de nombres ni dejar de lado ninguna propuesta, pero tenemos muy en claro el perfil de entrenador que necesitamos. Tiene que ser un técnico que genere confianza e ilusión", contestó.



Por su lado, el presidente, Daniel Angelici, sostuvo que "el director deportivo es el cargo de mayor responsabilidad y ejecución dentro del Departamento de Fútbol y dependerá de la presidencia. Hablará con todos los entrenadores que considere necesario en nombre de la institución y luego consensuará con la presidencia el sucesor de Guillermo".