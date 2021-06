Fue otra de las grandes figuras no sólo en la final ante Racing, sino también en la semifinal ante Independiente. El arquero Leonardo Burián, con 37 años, fue un punto clave de Colón campeón de la Copa Liga Profesional. El uruguayo, ex Chiapas, Nacional de Montevideo, con el que tenía dos títulos (Wanderers de su país y Godoy Cruz) contó su emoción. "Es una alegría inmensa, por lo que significa en este fútbol tan competitivo, era una institución sin estrellitas. En la Sudamericana hace dos años no se nos dio. Fuimos superiores en la semi y en la final. Con trabajo fuimos justos campeones", afirmó y después agregó: "Éramos la cenicienta, porque no estabamos entre los principales candidatos y acá estamos, festejando", expresó.

La felicidad también la compartía Alexis Castro, quien apenas culminado el partido y con lágrimas en los ojos, describía su emoción: "Esto es lo lindo que tiene el fútbol, uno la pasó mal en muchos momentos, sin merecerlo quizás, pero la perseverancia, la fe y el trabajo siempre paga. Me costó mucho trabajo llegar acá, es un grupo bárbaro que trabajó el día a día, este grupo merece esto más que nadie. La ciudad se lo merece. Estoy feliz de quedar en la historia del club", aseguró el volante.

Oficial y boleto

La AFA informó anoche que la Copa de la Liga Profesional contará para Colón como un título de "Primera División" y no como una Copa Nacional como se dijo en algún momento. A su vez, el título le permitió al Sabalero meterse en la Libertadores del 2022.