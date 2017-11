En la mira. "Julio Grondona sabía todo", declaró Alejandro Burzaco en el juicio que le siguen en Estados Unidos.

Luego de dos años de prestar colaboración a la Justicia norteamericana, y de aportar pruebas para mejorar su situación procesal, Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos, respondió a las preguntas de los fiscales durante el juicio que se les sigue a tres ex directivos de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Nueva York. "Julio Grondona sabía todo", dijo Burzaco sobre el grado de conocimiento del ex presidente de la AFA (y ex vicepresidente senior de la FIFA). El empresario televisivo incluso mencionó que Grondona era quien decidía quién recibía más dinero y a quién le rebajaban el pago. Burzaco agregó que sobornó al ex presidente de la AFA "entre 2005 y hasta su muerte, en julio de 2014".



Burzaco detalló cómo era el pago de las coimas a Grondona: por lo general, la empresa T&T (con sede en las Islas Caimán y dueña de los derechos de TV de las Copas Libertadores, Sudamericana y América) transfería el dinero de las coimas a una casa de cambio en Argentina, que le pagaba a Grondona en efectivo. Además, y siempre según Burzaco, también coimeó a Eduardo Deluca (ex secretario general de la Conmebol) y el uruguayo Eugenio Figueredo. Ambos se llevaron U$S 600 mil en 2006. Ese mismo año, el paraguayo Nicolás Leoz, presidente de la Conmebol, recibió de Torneos la suma de U$S 1 millón.

Las cadenas

Además de nombrar individuos, Burzaco también les apuntó a las grandes cadenas televisivas de Latinoamérica, las otras grandes beneficiadas por las coimas y sobornos. Burzaco dijo que Fox Sports (todo América), Televisa (México), Globo (Brasil), MediaPro (España), Full Play (Argentina) y Traffic (Brasil) pagaron sobornos para quedarse con los derechos televisivos. Burzaco aclaró, además, que el Grupo Clarín nunca pagó coimas.