A ganar. San Martín viajó a Tucumán con 20 jugadores por los problemas para armar la defensa, pero convencido de que ante Atlético puede lograr los 3 primeros puntos del 2018.

Pasaron dos partidos desde el reinicio de la Superliga y San Martín no sólo que todavía no pudo ganar, sino que tampoco marcó goles. Cayó 2-0 ante Argentinos Juniors y viene de empatar 0-0 frente a Tigre. Por ello el despegue y el renacer verdinegro tienen su oportunidad hoy, cuando desde las 19, visite a Atlético Tucumán en uno de los tres partidos que cerrarán la 15ta fecha y que irá televisado por TNT Sports.



San Martín todavía no logró desplegar todo el potencial que lo llevó a ser protagonista el año pasado y que consiguió triunfos claves para situarse de mitad de tabla para arriba y a su vez escaparle a los promedios. Hoy, con la base del mismo equipo del semestre pasado, pero con varias bajas por lesiones y complicaciones para armar la defensa, va por una victoria que necesita para recuperar su lugar en puestos de zona de clasificación a Copa Sudamericana y porque se le vienen varios partidos complicados y ante rivales de peso.



En lo futbolístico, la complicación mayor es en defensa, dado que la presencia de Leandro Vega en la zaga central depende de la evolución del golpe en el maxilar izquierdo que recibió en el partido ante Tigre. En caso de no poder jugar, en la semana fueron probados Nicolás Pelaitay y el juvenil, de 17 años, Francisco Alvarez.



Además, en la última línea podría haber otro cambio, dado que Luis Olivera está disponible tras el partido de suspensión. Gorosito no confirmó si mantendrá a Yonatan Goitía marcando punta izquierda o se inclina por el ex River.

En tanto que en el mediocampo regresará, tras la fecha de suspensión por la roja que recibió ante Argentinos Juniors a las 5" del primer tiempo, Marcos Gelabert. El "Pampa" es el termómetro que el equipo verdinegro tiene en cancha y que maneja los tiempos de juego.



Por el lado de Atlético, dirigido por el ex DT de San Martín Ricardo Zielisnki, tuvo un auspicioso comienzo de año ya que venció a Temperley (3-0) y luego empató sin goles, de visitante, ante Banfield.



En el Decano se producirá el debut de Javier Toledo, el delantero que fue especialmente pedido por el entrenador para que sea el socio de Luis "Pulguita" Rodríguez en el ataque, y que tuvo un gran torneo en San Martín en la temporada 2015-16 anotando 9 goles y siendo pieza clave en el equipo que orientaba Pablo Lavallén.



Verdinegro verdugo



Atlético se hace fuerte jugando en Tucumán, donde se mantiene invicto en la era Zielinski y no pierde desde el 4 de junio de 2017 en un partido correspondiente a la temporada anterior. Y que justamente fue frente a San Martín, que lo superó 2-1 con tantos del uruguayo Facundo Barcelo.

Historial

2 Las veces que se enfrentaron en Primera División, ambos en Tucumán y con un triunfo por lado. En B Nacional jugaron 6, con 3 victorias para cada uno.

Hoy, Tigre-Argentinos y Huracán-Central

Tigre, que suma cinco partidos sin ganar, recibirá hoy a Argentinos Juniors, que viene de tres triunfos seguidos, en el marco de la continuidad de la 15ta fecha de la Superliga.



El partido se jugará desde las 19 en el estadio José Dellagiovanna de la localidad bonaerense de Victoria, con transmisión de Fox Sports y arbitraje de Silvio Trucco, quien llega de un polémico trabajo en el clásico San Lorenzo-Boca, la fecha pasada.



El dueño de casa necesita volver al triunfo ya que suma cinco partidos sin ganar.



Del otro lado estará el entonado Argentinos Juniors acumula tres triunfos en fila, con 23 unidades y lejos de la zona de descenso.



En el otro partido, Huracán, que buscará recuperarse de la goleada sufrida ante Racing (4-0), recibirá al irregular Rosario Central.



El encuentro que cerrará la fecha, se disputará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 21.15, con Patricio Loustau como árbitro y la televisación de Fox Sports Premium.