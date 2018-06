Luego de la dura derrota por tres a cero contra Croacia, todos los jugadores de la selección argentina quedaron en el ojo de la tormenta y sobre todo Wilfredo Caballero, quien cometió un grosero error en el primer gol del equipo europeo.

Y para sorpresa de todos, desde El diario de Mariana pudieron hablar con el arquero, quien contó sus sensaciones luego de la dura derrota en el Mundial de Rusia. "Son momentos muy duros que hay que vivirlos", le dijo Willy a la periodista Karina Iavicoli, quien se comunicó con el vía WhatsApp.

"Desde acá los bancamos, la gente está tan dolida como ustedes. ¿Hay algo que te gustaría decir?", indagó la panelista. "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones", sostuvo el player.

"Estaría bueno saber cómo está el equipo, porque se dicen muchas cosas y nadie sabe qué es lo que pasa en realidad", le comentó Iavicoli. "Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Te agradezco, pero es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando", concluyó el arquero argentino.