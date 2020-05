Wilfredo Caballero habló sobre una de las jugadas que marcó su carrera, el grosero error ante Croacia, en el Mundial de 2018, que le permitió a los europeos abrir la cuenta rumbo al 3-0 final y que a él le costó el puesto en la Selección Argentina en manos de Franco Armani.

Iban ocho minutos del segundo tiempo cuando Willy, actual arquero de Chelsea, quiso darle un pase a un compañero, pero agarró mordida la pelota y Rebic puso el 1-0, casi dos años después se refirió a ese momento. "Volví a ver varias veces la jugada, siempre es bueno mirarla y analizarla. Aun así, esos errores no tienen vuelta atrás. También es inevitable no volver a verla porque la pasan a cada rato en la televisión o en Instagram y la verdad es que me jode bastante", destacó en diálogo con el sitio 90min.

Acto seguido, agregó: "Después de esa situación no necesité una ayuda especial, pero sí tuve que esforzarme y trabajar mucho más para que no me estuvieran esperando para criticarme cuando cometiera otro error. No quería que se sigan burlando de mí".