Mostró lo suyo. Alejandro Cabral, ciclista de la Distribuidora Bonomo, levanta los brazos y festeja su triunfo más importante. Junto a Olmedo y Navarro habían sacado unos metros de ventaja sobre el resto de los fugados. Con la diferencia y la bonificación, el líder de la General se ilusiona con alcanzar la gloria el domingo.

Es especial para los ciclistas del país que llegan año a año a correrla y mucho más especial para quienes son de estos pagos. Por eso la victoria para Alejandro Cabral, de la Distribuidora Bonomo, tiene un tinte mucho más especial por ser la primera victoria en su carrera. El sanjuanino fue el ganador ayer en la primera etapa de la 15ta Vuelta a San Juan para categorías Promocional y Master.



Con poco más de 400 ciclistas se puso en marcha la competencia más especial para quienes sienten a este deporte como una vocación, pero que tienen a la Vuelta como el objetivo máximo cada año. Partiendo desde Villa Krause, visitando 9 de Julio y 25 de Mayo y finalizando en Rawson, por la mañana tuvieron lugar las categorías de los mayores y por la tarde la de Promocionales, la más numerosa.



Allí, apenas comenzada la etapa y transitando todavía en ritmo controlado, tuvo lugar una caída que puso en peligro la continuidad de varios ciclistas, siendo el más perjudicado Gabriel Paz, con lesiones en su muñeca. Luego, ya en competencia, el pelotón impuso ritmo muy fuerte por lo que fue muy difícil que las fugas tuvieran éxito. Los sanjuaninos Gabriel Albornoz, Hugo Toledo y Juan Berón, junto al cordobés Diego Fonzeca y el bonaerense Oscar González armaron el primer corte cuando comenzaba el primer giro al circuito en Santa Rosa, pero al término del segundo fueron neutralizados y ahí no más se armó una nueva fuga, con todos ciclistas locales que sí tuvo éxito. Estaban Alberto Machuca, David Guerrero, Víctor Navarro, Maxi Olmedo, Alejandro Cabral, Sergio Oviedo y Alejandro Aguero, entre los siete hubo acuerdo y al poco andar ya habían sacado más de 1m30s de diferencia al pelotón. Esa distancia nunca llegó a aumentarse por el ritmo frenético que imponía de atrás el pelotón buscando neutralizar y llegar a la definición en embalaje masivo. En pleno regreso, ya por 9 de Julio, los fugados no cedieron su esfuerzo y llegar fugados a la meta (ubicada en Calle 5 a metros de General Acha) ya era casi un hecho y así fue. Los siete habían sentido el desgaste pero había fuerzas todavía para protagonizar un apasionante sprint y fue así que Cabral mostró mayor coraje en esos metros finales, venciendo a Olmedo y Navarro. El ciclista de "Bonomo" se alzó con el triunfo más especial por ser el primero, pero no se queda con eso y ahora buscará ir por mucho más.