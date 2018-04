Por la gloria. Germán Salla, el "Copo" Costa y Sebastián Pereyra son los más grandes del plantel, junto al delantero Victorio Martini, y le aportan la experiencia al plantel de Trinidad que mañana irá por la hazaña. Buscarán devolverle a Trinidad la gloria que parece perdida.

Experiencia les sobra. Hambre de gloria es lo que los invade. Los tres son jugadores surgidos en Trinidad y buscarán mañana dar el batacazo y ascender con el León. Se trata de Germán Salla, Walter "Copo" Costa y Sebastián Pereyra, tres históricos surgidos en la cantera del Barrio Atlético que buscarán devolverle la gloria a Trinidad cuando mañana desde las 16 visiten a Sporting Victoria de San Luis en la revancha de la final por el ascenso 1 Cuyo del Federal "C" sabiendo que en la ida en San Juan igualaron 0 a 0.



Al trío lo invade el sentimiento por el rojinegro del Barrio Atlético. Y no es para menos, los tres ya pasaron los 30 años y ya transitan, quizás, la parte cúlmine de sus carreras. "Estamos tranquilos porque desde que arrancamos nos pusimos como meta pelear el ascenso y acá estamos esperando por dar pelea en San Luis", abrió la charla el "Copo", el experimentado volante que a sus 31 años vivió mil batallas con el León. Precisamente el mediocampista vivió una situación difícil en noviembre del año pasado cuando defendiendo la camiseta de San Lorenzo de Rodeo, que también luchaba por la permanencia, le tocó ver cómo el equipo que lo acunó descendía desde el Federal B al C: "Fue un momento difícil y muy triste, me encontré en esa fea situación donde el corazón está dividido y tenía que defender a San Lorenzo que era mi trabajo pero enfrente estaba el equipo de mi familia. Por eso este año volví para devolverle a Trinidad el lugar que se merece", expresó.



Ese momento, en el que el León descendió tras un combo de problemas dirigenciales, Salla tampoco tuvo lugar en ese plantel pero igual acompañó: "No me tocó estar pero acompañé. Era algo que se veía venir por los errores que se venían cometiendo. Hubo muchos chicos que volvieron para buscar revancha y devolverle al club el lugar que se perdió", contó el delantero de 33 años.



Por su parte el "Lechón" Pereyra también surgió en las canteras del León y si bien vistió muchas camisetas este año retornó para dar una mano: "Surgí acá y volví porque sabía que iba a jugar con muchos compañeros que los conozco desde siempre, gracias a Dios hicimos bien las cosas y acá estamos buscando quedar en la historia del club", contó el defensor que a sus 34 años se imagina poder dar la vuelta en tierras puntanas, y si se da Costa ya los comprometió para ir caminando desde Caucete a la Difunta Correa.



Allí, en tierras puntanas, el León va por la hazaña, los caciques ya saben que por ser leones garra es lo que les sobra.

En la ida empataron 0 a 0, por eso mañana deberán ganar para ascender.

Hoy emprenden el viaje rumbo a San Luis



Con los bolsos cargados de ilusiones. Así partirá en la tarde de hoy el plantel que conduce Lito Cuevas rumbo a San Luis para enfrentar mañana a Sporting Victoria. El choque revancha por la final de la llave 1 de la Zona Cuyo arrancará a las 16 y será arbitrado por una terna mendocina: Gabriel Araujo será el juez principal, acompañado por Diego Castellino y Pablo De Vera.



De cara a ese encuentro trascendental buscando el ansiado ascenso, el técnico del "León" alistará al mismo equipo que viene de empatar en la ida. Entonces el "Payaso" Sergio Aráoz estará en el arco; Sebastián Pereyra, Rodrigo Tornelo, Damián Salinas y Oscar Barrios en la defensa; Nahuel Altamirano, Sergio Peralta, Jonathan Tejada y Gerardo Pinto se pararán en el mediocampo; mientras que Carlos Cabañas y Germán Salla serán los delanteros. Sporting Victoria, en tanto, tiene todo su plantel a disposición y de no surgir inconvenientes formará con: Luis Alcaraz; Ezequiel Irrazábal, Emanuel Zamberletti, Rodrigo Gómez y Ezequiel Sosa; Leonardo Bordón, Andrés Bustamante, Willy Correa y Esteban Sosa; Santiago Pavisich y Mario Quiroga.

Platero va por la reelección en la Liga



La noche de hoy no será una más en la tradicional esquina de Santa Fe y Entre Ríos. Allí, en la sede de la Liga Sanjuanina de Fútbol, se realizará la Asamblea General Ordinaria para elegir autoridades, donde se formalizará un mandato más de Alberto Platero. El actual presidente irá por la reelección acompañado nuevamente por Luis Herrera como secretario general y Pedro Campos como tesorero (foto), además Roberto Mallea (Alianza) y Ricardo Moya (Desamparados) irán como vicepresidentes. A las 20,30 será la primera citación y a las 21, la segunda.