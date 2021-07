El seleccionado argentino masculino de vóleibol perdió frente a su par de Rusia por 3 a 1, en su debut en los Juegos de Tokio 2020. El equipo albiceleste cayó con parciales 21-25, 25-23, 25-17 y 25-21. El opuesto sanjuanino Bruno Lima fue el máximo anotador del partido con 18 puntos. Argentina enfrentará a Brasil, actual campeón olímpico, mañana, a las 9.45, hora argentina.

Entre las chicas del Beach Voley, la sanjuanina Fernanda Pereyra, que hace dupla con Gallay, cayeron 2-0 ante la dupla brasileña Agatha-Duda.

Por otro lado, el seleccionado argentino masculino de hockey césped igualó 1-1 frente a España. El próximo partido será mañana, a las 7, ante Japón. En tenis de mesa, Horacio Cifuentes avanzó a la segunda ronda en el individual masculino, mientras que su compatriota Gastón Alto perdió y quedó eliminado. En hándbol Los Gladiadores cayeron 33-27 ante Francia.

Lo que se viene para los argentinos

El siguiente es el programa de competencia de los principales representantes argentinos en la segunda y tercera jornadas de competen cia de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se desarrollarán durante los días domingo y lunes. Hoy: 04.30 Fútbol: Argentina vs. Egipto. 05:00 (aprox) Tenis: Diego Schwartzman vs. Juan Pablo Varillas (Perú), single masculino. 07.00 Hockey sobre césped varones: Argentina vs. Japón.

Mañana: 1.40 Argentina vs. Eslovenia en básquetbol masculino.

Por otro lado, el argentino Lucas Guzmán alcanzó las semifinales de la categoría -58 kilos de taekwondo y tiene chance de alcanzar alguna medalla.

Asimismo, en ciclismo de ruta, el ecuatoriano Richard Carapaz conquistó la segunda medalla de oro de la historia de su país. Completaron el podio el belga Wout Van Aert (plata) y el esloveno Tadei Pogacar (reciente ganador del Tour de Francia), con bronce.