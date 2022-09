Preocupante por donde se lo analice. San Juan tiene en riesgo las dos plazas que hoy tiene en las tercera categoría del fútbol argentino. Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol atraviesan el momento más crítico de los últimos años en el Torneo Federal "A": Desamparados que no logra salir de la zona de descenso directo -en donde está casi desde el inicio del campeonato- y el Bohemio con un andar irregular durante todo el certamen pero que se complicó en las últimas fechas. Si bien la situación más crítica es la de Sportivo porque no tiene síntomas de reacción para salir del fondo, Peñarol no logra todavía asegurar su permanencia en la categoría.

¿Cuánto les queda para salvarse? A los dos les restan por disputar 5 encuentros. Peñarol, tras la derrota del sábado ante Ferro en La Pampa (3-0), quedó con 30 puntos. Pero la situación de Desamparados es peor, porque después de perder con Independiente en Chivilcoy (2-0) sigue con 23 puntos, hundido en el fondo de las posiciones y ahora a 5 puntos de Liniers, el otro equipo que estaría descendiendo.

DESAMPARADOS, URGE DE REACCIÓN

Seguramente nadie en Puyuta hubiese imaginado un presente así. O quizás sí. Los más avezados en la vida del Víbora podían imaginarse un desenlace así teniendo en cuenta de la manera en la que se armó el equipo con una base del plantel anterior que se desarmó (solo continuaron Bruno Rodríguez, Matías Garrido, Lucas y Santiago Ceballos, Emanuel Décimo y Pablo Jofré) y la llegada de jugadores con poco -y casi nulo- pasado en la categoría. Con eso, Sportivo encaró un torneo duro, que comenzó a pasarle factura casi desde el inicio cuando en la cuarta fecha entró en descenso directo y desde ese día no logró salir.

El camino a la salvación es difícil pero como el fútbol no tiene lógica todo puede pasar y en eso se basa la esperanza en Puyuta. Este sábado en Pocito, deberá ganarle a Sol de Mayo, que llegará cuarto después de enfrentar a Peñarol el miércoles por la noche (el resultado que sea no cambiará su posición en la tabla), después visitará al duro y siempre complicado Argentino de Monte Maíz en Córdoba. El novato equipo cordobés disputa su primera temporada en la categoría y tras la victoria de Independiente de Chivilcoy hoy está fuera de los clasificados pero hará hasta lo imposible por meterse entre los ocho mejores. Después de eso, el Víbora recibirá en un duelo clave a Círculo Otamendi, rival directo en la lucha por esquivarle al descenso y visitará por la penúltima fecha a Liniers en Bahía Blanca -otro rival directo, dirigido precisamente por Fuentes- y recibirá en la última a Juventud Unida de San Luis, que posiblemente a esa altura ya llegará clasificado a San Juan.

¿Cuántos puntos debe conseguir el Víbora? De los 15 en juego y para no depender de nadie, al menos deberá conseguir 12. Porque sus rivales son hoy Liniers (28), Camioneros (29), Huracán, Peñarol, Ferro y Cipolleti (30) y Otamendi (31). Ganar cuatro de los cinco encuentros para un equipo que solo logró cuatro triunfos en 27 partidos jugados, parece una misión difícil pero no imposible. ¿Lo malo? La falta de reacción que hoy es preocupante, la derrota ante Estudiantes en San Luis después de haber ido ganando y la derrota ante Olimpo de local después de errar un penal a favor, parecieron haber calado en lo anímico del plantel. ¿Dónse basan las esperanzas? En que aparezca un cambio radical en cuanto al equipo y que ya viene mostrando Dillon en los entrenamientos con jugadores que pueden darle un plus en cuanto a la actitud, que es lo que más requiere hoy, como Santiago Ceballos, Pablo Jofré, Lucas Dilelio, Mateo Rodríguez o Roberto Martín. Será una misión por demás complicada para Sportivo, pero el destino del fútbol lo dirá.

PEÑAROL, EN LA CUERDA FLOJA

El Bohemio, con un plantel ideado por Cristian Bove que sumó refuerzos de trayectoria pero contrarrestó con algunos con mucha juventud. El conjunto chimbero tuvo desde siempre un andar irregular que lo mantuvo casi siempre en mitad de tabla. Con algunas bajas cuando se abrió el mercado de pases, el andar del bohemio no se modificó teniendo en cuenta que llegaron algunos aciertos, como el caso de Ignacio González y Brian Nellen, talentos jovenes que fueron de mayor a menor y que hoy Peñarol necesita que reaparezcan.

Es que el Bohemio no logra todavía asegurar su permanencia en la categoría. Tuvo rachas que lo posicionaron e ilusionaron con meterse en zona de clasificación, como cuando hilvanó ocho partidos sin perder, pero su presente se complicó en las últimas fechas. Increíblemente después de dar el batacazo en Córdoba ganándole a Monte Maíz, volvió a ganar en San Juan cuando venció a Otamendi pero después cayó ante Liniers en Bahía, igualó ante Juventud Unida en San Juan y volvió a perder ante Ferro, otro de los que pelean abajo, en La Pampa. En cuanto al rodaje futbolístico la baja se sintió y si bien hoy no está tan complicado con el descenso, deberá ganar este miércoles para comenzar a despegar de la zona de peligro.

Recibirá en el Bicentenario a Sol de Mayo para completar un encuentro postergado por la fecha 24, el fin de semana quedará libre y después recibirá a otro rival directo como Huracán Las Heras. Metiendo esos dos partidos el Bohemio logrará un respiro, teniendo en cuenta que después quedará Sansinena de visitante, Bolivar de local y Villa Mitre -ya clasificado- en Bahía.

EL RESTO

Liniers de Bahía Blanca

Fecha 30: visita a Ciudad Bolivar

Fecha 31: recibe a Villa Mitre

Fecha 32: visita a Cipolletti

Fecha 33: recibe a Desamparados

Fecha 34: visita a Camioneros

Camioneros

Fecha 30: recibe a Independiente

Fecha 31: visita a Sol de Mayo

Fecha 32: recibe a Argentino MM

Fecha 33: visita a Circulo Otamendi

Fecha 34: recibe a Liniers



Ferro de General Pico

Fecha 30: visita a Huracán

Fecha 31: recibe a Sansinena

Fecha 32: visita a Ciudad Bolivar

Fecha 33: recibe a Villa Mitre

Fecha 34: visita a Cipolletti



Cipolletti

Fecha 30: recibe a Argentino M.M

Fecha 31: visita a Circulo Otamendi

Fecha 32: recibe a Liniers

Fecha 33: visita a Juventud Unida

Fecha 34: recibe a Ferro

Huracán Las Heras

Fecha 30: recibe a Ferro

Fecha 31: visita a Peñarol

Fecha 32: Libre

Fecha 33: recibe a Sansinena

Fecha 34: visita a Ciudad Bolivar