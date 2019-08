Cantidad no es lo mismo que calidad. Y en eso, Sportivo Peñarol priorizó lo último teniendo en cuenta también el presupuesto con el que contará. El Bohemio debutará este sábado en el Federal "A" recibiendo a Maipú de Mendoza y para eso sumó nueve refuerzos, la mayoría con experiencia en la categoría.



Teniendo en cuenta que la categoría será nueva para Peñarol, la dirigencia del Bohemio que encabeza Oscar "Pato" Cuevas, decidió reforzarse lo justo y necesario. Sin salirse del presupuesto. Sin volverse locos. Teniendo en cuenta que los ingresos que serán destinados para sueldos del plantel no superarán el millón de pesos, Peñarol podría haber sumado mayor cantidad de jugadores, pero decidió apostar a la experiencia y solo contrató a nueve jugadores, casi todos con experiencia en la categoría.



Alejandro Pérez, volante central de 33 años, fue una de las piezas fundamentales en San Jorge de Tucumán, equipo revelación del Federal "A" que jugó la final por el ascenso a la B Nacional ante Alvarado y que, en reclamo por el arbitraje de ese encuentro, protestaron con una "sentada" y por no completar el partido fueron sancionados con la AFA de manera severa. Pérez recibió dos fechas de sanción por lo que se perderá los partidos ante Maipú y Cipolletti, pero cuando esté en condiciones de jugar no quedan dudas que será titular. Gabriel Pérez Tarifa, el delantero cordobés de 33 años, era una de los anhelos de Bove. Viene de jugar en Maipú pero tiene pasado en Primera División, jugó en Argentinos Juniors, Atlético Tucumán, Independiente Rivadavia, entre otros, y conoce a la perfección las categorías del ascenso. El defensor Emanuel Sesma es otro de los nombres que atrae. A sus 34 años el santafesino viene de jugar en Villa Mitre y jugó en Estudiantes de Río Cuarto, Independiente Rivadavia, Unión de Villa Krause, Sarmiento de Resistencia entre otros.

Cristian Bove aceptó la continuidad al mando del equipo que él mismo ascendió.



Los restantes son locales y ya conocen el certamen: el lateral izquierdo Darío Ramella viene de Desamparados, equipo en el que se forjó, y se ganó la titularidad en el equipo de "Copito" Andrada en el tramo final del torneo. El defensor a sus 26 años jugó en Comunicaciones en la B Metro y ya tuvo un paso por el Bohemio en el Federal B. De Puyuta también se sumó Matías González, el joven delantero nunca pudo ganarse la titularidad en el Federal, aunque en la Primera Local fue uno de los goleadores. Jairo Díaz, también viene de Sportivo: el surgido en Alianza fue suplente de Perelman y ahora será la alternativa de Carlos Biasotti. Su hermano Enzo Díaz es uno de los refuerzos del Bohemio que nunca antes jugó en esta categoría: el delantero surgió en el Lechuzo pero viene de jugar la final del Regional con Boxing de Río Gallegos. Por su parte, el central Walter Estrada jugó varias temporadas del Federal con Unión y llega desde Atlético Alianza, mientras que Federico Paz se estrenará en la categoría: el volante ofensivo tiene 24 años, surgió en San Martín jugó en Banfield y tuvo paso por Chile y Ecuador.



Ese material se sumó a la base que quedó del plantel anterior y que también jugó antes Federal A como Carlos Biasotti, Pablo Costi, Francisco Fernández, Ernesto Ceballos, Roberto Martín, Mario Rebeco y Hernán Muñoz, más los futbolistas surgidos en la cantera bohemia y que pintan para ser figuras. Con todo eso el equipo de Bove buscará aprobar en su bautismo en la categoría, asegurar la permanencia y, porqué no, pelear a lo grande.

Enzo Díaz. Es delantero y viene de jugar en Boxing de Río Gallegos.

Jairo Díaz. Es arquero, surgido en Alianza, llega de Sportivo.

Walter Estrada. El central llega desde Alianza pero surgió en Unión.

Matías González. El atacante forjado en Marquesado llega de Puyuta.

Federico Paz. Surgido en San Martín arribó desde el Olmedo de Ecuador.

Alejandro Pérez. El tucumano viene de ser clave en San Jorge.

Emanuel Sesma. El defensor viene de jugar en Villa Mitre.

Gabriel Pérez Tarifa. El delantero cordobés llega de Maipú.

Darío Ramella. Es defensor y viene de Sportivo. Le sobra experiencia.