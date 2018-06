Por Omar López Abaca / DT





"Es un momento de demasiadas versiones. De muchos trascendidos y especulaciones pero creo que cambiar demasiado no es aconsejable. Hay que esperar a ver que pone Sampaoli pero hay modificaciones que son necesarias. Entre Pérez y Meza, la decisión tendría que ser Meza porque viene con ritmo y jugando mientras que el tema a resolver es el socio que está necesitando Messi para no desgastarse tanto en venir, buscar y llegar a posiciones de ataque. Dybala es una opción valedera pero eso es decisión del entrenador. Y si mantiene la propuesta de jugar corto, de tocar abajo, de no buscar con centros, eso requiere movilidad pero Higuaín también es opción para cuando la necesidad es tan grande".