Uno es sanjuanino y el otro es casi como si fuera de la provincia. Ninguno pertenece al ciclismo pero ayer se calzaron la vestimenta de ciclista para participar de la Sagan Fondo. Se trata de Facundo Della Motta y Marcos Di Palma, pilotos de automovilismo que se cambiaron "de palo" para ser parte de la prueba.

No es la primera vez que lo hacen. Della Motta incluso ya lo hizo el año pasado para el Gran Fondo que si bien no contó con la presencia de Sagan contó también con gran cantidad de ciclistas aficionados.

"Es muy lindo hacer ciclismo. Llega la época de la Vuelta y todo San Juan quiere ser ciclista, es el caso de nosotros también que aprovechamos para hacer este deporte que además de servir como entrenamiento tiene sus cosas lindas también", contó el sanjuanino Della Motta quien a la hora de elegir su ciclista favorito le tiró la bandera y eligió a uno de estos lados: "Sagan es bueno pero yo elijo a Maxi Richeze, además de ser un muy buen ciclista por todo lo que ha hecho por el mundo, es una excelente persona que tuve la chance de conocer", comentó. "Siempre es lindo venir a San Juan, es una provincia que admiro mucho", acortó Marquitos. Después, ambos se sentaron junto a Richeze, Sagan y Gaviria y en la charla se animaron a desafiarse en sus disciplinas. ¿Algún día los ciclistas se animarán a subirse a un auto?

El periodismo también se animó

Preparado. Christian Flores, periodista de Telesol, está de lleno en el ciclismo.



Entre las tantas figuras que se dieron cita en la Sagan Fondo se encontraron también Christian Flores, periodista de Telesol, y Marcelo La Gattina, periodista de ESPN Bike. Ambos se formaron en primera fila para salir junto al triple campeón del mundo Peter Sagan. Tanto Flores como el bonaerense La Gattina son expertos en la materia. Flores hace tiempo que se dedica a la bicicleta. Comenzó en el mountain bike y hace más de un año que se prendió con el ciclismo rutero disputando en la actualidad la temporada de ciclismo libre. El marplatense radicado hace tiempo en San Juan se animó a bromear: "Se nos perdió Sagan, lo pasamos". En tanto que La Gattina, que llegó con el equipo de ESPN que transmite la Vuelta, hace triatlón y siempre que puede se anima a este tipo de competencias.

Gaviria acompañó a su amigo

Una multitud. Gaviria participó junto a Sagan, con quien los une una gran amistad.



El colombiano Fernando Gaviria, que marcó un nuevo récord en la Vuelta Internacional a San Juan en Valle Fértil, sumando su séptimo triunfo contando todas las ediciones que participó de la prueba sanjuanina, recibió el cariño de la gente. El representante del UAE Team Emirates fue otro que encabezó el podio de los más requeridos a la hora de las fotos, si bien no tiene quizás el mismo carisma que Sagan, Gaviria accedió al pedido de los fanáticos. Fue él quien junto a Maxi Richeze tuvieron un enorme gesto la semana pasada cuando previo a la presentación de equipos y mientras entrenaba por calle Las Moras junto al equipo, desafiaron a unos pequeños ciclistas a embalar. Los chicos que corren en una escuelita de ciclismo de la provincia, sprintaron junto a Richeze y Gaviria y dejaron una postal que esos chicos jamás se olvidarán. El ciclista, que ya descartó ganar la Vuelta, se preparará después de San Juan para ser protagonista en la Vuelta a Colombia 2.1.

El "Nene" no perdió las mañas

Feliz. El director general de la Vuelta, Javier Páez, se dio el gusto de correr junto a Sagan y no le costó demasiado.

Si bien hoy su rol es otro, Javier Páez se dio el gusto ayer y se subió a la bicicleta para correr junto a Peter Sagan. El director de la Vuelta a San Juan Internacional revivió viejos tiempos cuando se lucía en las rutas sanjuaninas junto a "Forjar", uno de sus tantos equipos. En la actualidad su rol de funcionario en la Secretaría de Deportes no le permite seguir sus entrenamientos como hubiese querido, pero ayer dio una clara muestra que sigue en vigencia. Partió en primera fila junto a Sagan, Gaviria y Richeze, y si bien después se perdió en el pelotón, arribó a Punta Negra y después de descansar unos minutos, volvió a su verdadero rol. Se cambió y partió a la entrega de premios. "Fue un gustito que nos dimos junto a Jorge -Chica- de correr junto a estos enormes ciclistas. Nuestra cabeza está metida de lleno en la Vuelta pero no podíamos dejar de participar", comentó el "Nene" que dejó en claro ayer que no perdió las mañas si de ciclismo se trata.

La prensa tuvo su agasajo

Un clásico. Cada año la organización desayuna junto a los medios que cubren la Vuelta.



Entre tanta cobertura, ya sea los medios gráficos como DIARIO DE CUYO, como los digitales, radiales y televisivos, ayer todos tuvieron un agasajo por parte de la organización. En el Teatro del Bicentenario, la prensa local, nacional e internacional participó de un desayuno al que asistieron entre otros el gobernador Sergio Uñac, el vicegobernador Roberto Gattoni; el secretario de Deportes, Jorge Chica; la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grysnzpan; el presidente de UCRA, Gabriel Curuchet; el presidente de la Federación Ciclista Sanjuanina, Juan José Chica, y el director de la Vuelta, Javier Páez.

Uñac agradeció a los medios por la difusión y cobertura que se le brinda a la competencia y que es sin dudas un aporte para el crecimiento de la prueba. Cabe destacar que esta edición la Vuelta, gracias a la televisación que brinda Eurosport, llegará a 140 millones de personas.