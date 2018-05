Con las ganas, deberá quedarse David Rodríguez (derecha), de realizar su segundo combate. Ayer dio idéntico peso que Andrés Tejada (65,4 kg) pero no combatirán porque la FAB determinó falta de equivalencias. Razón por la cual anoche se confirmó que "Canelito" peleará con Fernando Ariel Ruíz (6-6-0, 2 KO)

De entrada la mano venía complicada. Tejada (4-0-2) y la gente del Mocoroa arribaron a las 17, horario estipulado para el pesaje y se enteraron que el rival, David Armando Rodríguez (0-0-1) llegaría más tarde porque sufrieron el desperfecto del automóvil de quien lo acompañó y debieron viajar en colectivo. Recién a las 18.20 arribaron al club. Con todo listo para empezar la ceremonia del pesaje Raúl Rosas, presidente de la entidad y su gente, advirtieron que no había llegado la persona propuesta por la Federación Sanjuanina de Boxeo para fiscalizar el pesaje, Alejandro Muñoz.



Con la adrenalina a mil, porque los boxeadores necesitaban cumplir la cita con la báscula lo antes posible porque sus físicos necesitaban hidratarse y -a esa hora- almorzar; se decidió llevar adelante el procedimiento dejando filmado el momento. Los dos, Tejada y Rodríguez, dieron 65,4 kilogramos.



El sanjuanino se retiró a su domicilio y el mendocino, de Guaymallén, a un hotel. Un par de horas después, aproximadamente a las 20.30 llegó la información que desde la FAB (Federación Argentina de Boxeo) no se autorizaba la pelea porque entienden que no hay equivalencias. Si uno mira los números, la afirmación es irrefutable. Ahora bien, Pablo Chacón, ex campeón mundial y quien dirige la campaña de Rodríguez, aceptó el combate entendiendo que su pupilo está capacitado para una contienda de esta envergadura.



Luego de analizar distintas consideraciones, donde pesaba mucho la posibilidad de suspender la reunión, la solución llegó desde Mendoza. Chacón les ofreció otro peso welter, Fernando Ariel Ruíz (6-6-0, 2 KO), quien viene de perder las dos últimas peleas. El tema que entró a tallar e hizo dudar al entrenador de Tejada, Ángel "Fito" Fernández y a los dirigentes del Mocoroa era el peso corporal de Ruíz, quien vendría excedido del límite de la categoría (66,678). Finalmente se determinó que la pelea se realizará y que al medio día de hoy se pesarán ambos púgiles. "Le dijimos a Tejada que cene tranquilo, por lo que se equipararán un poco más los pesos", comentó a DIARIO DE CUYO, Rosas. El presidente de la entidad confió, también, que se "consensuaron" todas las posibilidades para realizar la velada.



El combate de fondo profesional, entre Tejada-Ruiz, a cuatro asaltos, contará con un complemento de nueve peleas amateur, tres de ellas de carácter interprovincial. Una nueva presentación del promisorio medio pesado, Matías Castro, ante el riojano Leandro Escudero, será el match de semifondo. Las otras dos peleas de carácter interprovincial las dirimirán Rodrigo Herrera (San Juan) vs. Renzo Guevara (Mendoza), en peso gallo y los medios pesados, Elías Álcaraz (San Juan) ante Agustín Escudero (La Rioja). El resto de los combates amateurs, media docena, tendrán protagonistas de los diferentes clubes afiliados a la Federación Sanjuanina.





Recuerdo al ARA San Juan

Homenaje de Canelito

Tranquilo, sin problemas para dar el peso y con la seguridad que puede -en un tiempo prudencial- volver al peso welter junior (categoría de los 63,5 kilogramos, ahora llamada superligero), llegó Andrés Tejada al estadio "Armando Quiroga" del Club Julio Mocoroa.

El pugilista sanjuanino lució una remera con el siguiente mensaje.

Vestido de jean y una remera blanca con el nombre de quien es su mayor sponsor: Waldino Acosta, en el pecho. Y con una imagen del submarino ARA San Juan, debajo de su identificación, por medio del apodo que le colocó el periodista Marcelo González: Canelito Tejada.