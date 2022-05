Hay veces en las que el lavado de cara es necesario y hasta obligatorio. No porque alguien específicamente esté dormido sino porque simplemente sirve para despertar el intelecto y levantar el ánimo. Eso lo vivió ayer en carne propia San Martín, que después de tres fechas sin conocer el triunfo, volvió a sonreír con fuerza ganándole a Nueva Chicago por 3 a 1 ante su gente en Concepción. El equipo del "Purruco" Antuña se acomodó mucho mejor en las posiciones generales de la Primera Nacional y quedó a sólo un punto del último equipo que está entrando en la zona de clasificación por el segundo ascenso.

En el fútbol no hay secretos. Es más, nadie tiene que inventar nada porque todo ya está inventado. El Verdinegro sanjuanino (así, porque ayer jugó contra el "verdinegro porteño") no cosechaba puntos porque le faltaba gol. Y ayer entró con todo, tanto que a los 3" ya estaba ganando 1-0 con un cabezazo de Escudero. Todo bien en lo que tenía que cambiar, pero se durmió en defensa y le empataron rapidito (Tomás González, también de cabeza a los 17"). El primer tiempo se fue con el local masticando bronca porque le empataron rápido y con la gente en las tribunas algo nerviosa, porque no pasaba al frente ante un equipo permeable.

Pero en el complemento, los jugadores del local no se dejaron influenciar por los nervios externos y de a poco fueron metiendo a Chicago sobre su arco. No extrañó entonces que Matías Giménez (a los 10") y Tomás Fernández (a los 18") estamparan un 3-1 en el tablero que se hizo demasiado para la visita, ya casi sin fuerzas para intentar la heroica.

El equipo de Concepción hasta pudo sumar un golcito más en lo que quedó pero le bastaba con lo hecho. Es más, hasta el propio "Purruco" Antuña vio la roja porque el árbitro interpretó que hacía tiempo. Se le viene una serie dura al Verdinegro. Visita a Maipú, recibe a Quilmes y visita a Independiente Rivadavia. Los tres equipos que comparten prácticamente los mismos puntos que los sanjuaninos.

"PURRUCO" ANTUÑA (DT)

"Fue una buen actuación"

"Hicimos muy bien las cosas. No nos desesperamos y fuimos contundentes y efectivos. Redondeamos una buen actuación..." fue lo primero que dijo el técnico de San martín, Raúl "Purruco" Antuña apenas dio la cara ante los medios de prensa.

El coach, al que se lo notaba feliz y conforme, agregó: "Los muchachos mostraron mucha personalidad. Ahora tenemos que saldar la deuda como visitantes".

Brown (A) le ganó a Instituto y es escolta

Brown (A) le ganó ayer de local a Instituto de Córdoba, 2-1, y es el nuevo escolta de Belgrano de Córdoba en la Primera Nacional.





Brown llegó a los 30 puntos, quedó a siete de Belgrano y superó por uno a San Martín de Tucumán, que hoy juega con Tristán Suárez a las 21.30.





Otros resultados: Def. de Belgrano 0-Agropecuario 0; Villa Dálmine 3-Gimnasia (Jujuy) 0; Santamarina 0-Indep. Rivadavia 3. Hoy juegan: San Telmo-Alvarado; G. Brown (PM)-Mitre (SdE); Gimnasia (Mza)-Estudiantes (Río IV); Rafaela-Ferro; Chacarita-Sacachispas; Güemes (SdE)-Morón; San Martín (Tuc)-Tristán Suárez. Mañana: Riestra-Temperley y Chaco For Ever-Almagro.