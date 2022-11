Los dichos de Lionel Scaloni se hicieron realidad: hay un cambio de urgencia en la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022. La mala noticia tiene que ver con Nicolás González, quien sufrió una lesión muscular en el entrenamiento de este jueves y el DT decidió desafectarlo. En su lugar ingresará Ángel Correa.

Nicolás González

El extremo de Fiorentina era seguido de cerca por el cuerpo médico en medio de la última etapa de recuperación de un desgarro, pero el panorama se complicó y mucho a menos de 24 horas de arribar a Qatar. Es más, el ex-Argentinos Juniors hasta estaba en duda para el debut del 22/11 ante Arabia Saudita.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento de hoy, el futbolista Nicolás González sufrió una lesión muscular y quedará desafectado de la nómina mundialista. En su reemplazo, el CT de @Argentina, convoca a Ángel Correa. pic.twitter.com/SkqSuSXtGl — Selección Argentina ���� (@Argentina) November 17, 2022

El dato a tener en cuenta es que el anunció oficial de la Selección Argentina no parece coincidir por una cuestión de fechas con las declaraciones de Scaloni tras la goleada 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos.

Otro de los "tocados" es Marcos Acuña, quien arrastra una pubalgia pero ayer jugó 45 minutos para ser probado.

El bombazo de Lionel Scaloni sobre la lista de la Selección Argentina antes del Mundial de Qatar 2022

"Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir el tema de la lista. Podemos cambiar, esperemos que no, pero está la posibilidad. Tampoco digo que van a salir de la lista. Hay varios que hoy (por ayer)se han quedado afuera de la convocatoria porque no estaban aptos para jugar o había un riesgo.Ellos son bastante grandecitos para ver si están en condiciones de seguir o no", explicó Scaloni.

Y agregó: "No puedo garantizar que esos jugadores estén bien. En principio lo están, pero hay que ser cautos. Por eso hemos dosificado los minutos".