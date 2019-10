Especial. Francisco "Pipi" Salinas y Carlos "Carucha" Fernández enfrentarán mañana a su ex club vistiendo ahora la camiseta de Camioneros.

Los dos son sanjuaninos, se habían enfrentado vistiendo distintas camisetas pero forjaron una fuerte amistad cuando hace casi tres años coincidieron en Desamparados. Por esas cosas del destino, a Francisco "Pipi" Salinas y Carlos "Carucha" Fernández, el fútbol los juntó en Camioneros, equipo que enfrentará a Sportivo mañana por la sexta fecha del Torneo Federal "A".



Enfrentar a su ex club será especial para ambos. Fue en Puyuta donde ambos se conocieron y comenzó ahí la amistad que fue clave también para la convivencia lejos de sus familias, ahora en Buenos Aires. "Siempre es lindo jugar con equipos sanjuaninos, seguro también nos pasará cuando toque jugar contra Peñarol pero Sportivo es especial porque es un club que admiro mucho y tengo muchos amigos ahí", comentó "Pipi", quien juega su segunda temporada en el club bonaerense. "Jugué en la Primera en el Torneo Local y es un club que me gustó, asi que será especial", contó "Carucha", quien fue clave en el ascenso de Peñarol la temporada pasada. ¿Porqué dejó al Bohemio para emigrar a Buenos Aires? Él mismo explicó que buscando un bienestar económico, aunque reconoció que la distancia le pasa factura, sobre todo porque extraña a sus pequeños hijos Mila y Kenai, éste último nació una semana antes de partir a Buenos Aires. "Es mucho el sacrificio que hacemos. Mi bebé ya tiene tres meses y yo me estoy perdiendo de eso, pero esto es por el bien de ellos", comentó. Para Salinas la situación es similar, en San Juan dejó a sus pequeños Donatto y Francesca: "Es difícil estar lejos, te perdes muchas cosas, pero este esfuerzo vale la pena y mucho más por la situación que atraviesa el país", sostuvo el "Pipi". El poderoso club gremial cuenta con un complejo de departamentos para sus jugadores y allí residen los sanjuaninos. "El club nos brinda lo mejor, es muy profesional. Esperemos hacer las cosas bien y pelear el ascenso a la B Nacional", expresó "Carucha".

"Camioneros es un club muy profesional. Enfrentar a Sportivo será especial para mí". FRANCISCO "PIPI" SALINAS - Jugador de Camioneros