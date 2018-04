Muy seguro, estuvo el arquero de Independiente. En su rendimiento, sin fallas, se apoyó la victoria del equipo de Avellaneda en la casa de Talleres.

Luego del partido, al recibir el premio al mejor jugador del partido, el arquero de Independiente, Martín Campaña, reconoció: "Jugamos contra un rival que juega muy bien al fútbol. Sacamos un buen resultado. Nos defendimos y jugamos de contra".



A la hora de hablar de estos últimos partidos del Rojo, en los que no venía nada bien (había sacado un punto de nueve), comentó: "Era fundamental volver al triunfo. En esos partidos no habíamos sido inferiores a nuestros rivales, pero el factor suerte influye y hoy estuvo de nuestro lado. Fue un partido en el que tuvimos que hacer un gran esfuerzo para controlar al rival y, aunque llegamos poco, cada vez que lo hicimos pudimos hacer daño".



"Fue un partido muy parecido al de la última vez acá, en Córdoba. Ellos manejaron la pelota y nosotros hicimos un juego distinto al que veníamos haciendo, salimos de contra e hicimos dos goles", comentó Emanuel Gigliotti, autor del segundo gol de Independiente.



"No veníamos jugando de la mejor manera, así que ojalá que esto sea un envión anímico. Nos da bronca haber sacado un punto de nueve porque queríamos estar más tranquilos en la clasificación", concluyó.