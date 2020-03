¡Golazo! Marcos Fernández ejecutó con pierna izquierda un tiro libre perfecto. La pelota se clavó en el ángulo y desató la euforia de todo Concepción. La victoria fue un enorme desahogo para un plantel que todavía no había podido ganar este año.



Sin sufrimiento no sirve. Era una imperiosa necesidad conseguir la primera victoria del año y anoche por fin se le dio. Con gol de Lucas Campana cuando el encuentro se moría, San Martín venció por 3 a 2 a Agropecuario de Carlos Casares en un encuentro disputado en el "Hilario Sánchez" y que correspondió a la 20ma fecha de la Primera Nacional.



No fue trámite fácil para San Martín pero comenzó mejor que su rival. De entrada fue a buscar el encuentro y a los 6 minutos se puso en ventaja: Pablo Palacios Alvarenga, que retornó al equipo titular, fue el mentor de la jugada pero decidió tocar con Pablo Ruiz y el "Mudo" anotó el 1 a 0 con un remate desde la puerta del área que dejó sin chances al arquero Perafán. San Martín con la ventaja y con un 4-3-3 bien plasmado, apostó a ser un equipo ofensivo pero Agropecuario lo atacó por los laterales y casi siempre terminó ganando. El Verdinegro tuvo otra chance de aumentar diferencias cuando el ex Desamparados Federico Rosso se equivocó en una salida y le dio un pase a Ruiz que no supo aprovechar. Agropecuario empezó a crecer en el campo porque San Martín sintió la intensidad del arranque y a los 33 Miño tuvo mano a mano con Ardente, pero tapó el arquero verdinegro. Precisamente el arquero iba a ser protagonista a los 40, cuando la pelota se le escapó y Comachi aprovechó que nadie pudo rechazar dentro del área para marcar el empate.

Clave. Pablo Ruiz fue una pieza fundamental en el equipo. Abrió el marcador y siempre buscó su chance.



En el complemento el choque se hizo de ida y vuelta. San Martín quizás no con el mejor fútbol pero con un corazón enorme, a los 16 ganó un tiro libre en la puerta del área grande por el sector derecho: Marcos Fernández ejecutó con sutileza metiendo la pelota en el ángulo superior derecho del arco de Perafán para el 2 a 1. Golazo. Pero la alegría no le duró mucho porque a los 19, Agropecuario se encontró con un córner desde la derecha. Luis Ardente otra vez salió apurado y Nicolás Dematei, sin marca, empujó para el 2 a 2. San Martín se quedó, le costó salir, y la pasó mal, porque Agropecuario se replegó atrás y fue por el triunfo. Los minutos fueron pasando y la impaciencia de la gente comenzó hacerse sentir pero dentro del campo de juego, San Martín no se dio por vencido y a los 49 el premio a no bajar los brazos le llegó: la jugada la inició el pibe Sánchez, Escobar metió un centro al área y en el punto penal, Campana se elevó para empujarla de cabeza y anotar el 3 a 2 que desató la euforia en Concepción. Y sí, se festejó de esa manera porque fue el primer triunfo del ciclo y porque en San Martín esperan que sea el puntapié para meterse de lleno en la pelea.







Estudiantes en Caseros aprovechó su localía y venció a Barracas Central (el próximo rival de San Martín) por 2 a 0 con goles de Alexis Domínguez y Francisco González Metilli. En tanto que en Puerto Madryn, Brown igualó 1 a 1 ante Platense, Rodrigo Depetris de penal marcó para el local y en tiempo de descuento Roberto Bochi empató para Platense.



Mientras que Mitre de Santiago del Estero cayó como local ante Ferro Carril Oeste por 1 a 0 con gol de Renzo Tesuri en el último minuto de juego. Por último, Estudiantes en Río Cuarto venció por 1 a 0 a Atlanta con gol de Javier Ferreyra.



La fecha se completará hoy desde las 17 con el encuentro que disputarán Chicago e Independiente Rivadavia y a las 21,10 Sarmiento de Junín con Almagro.



MARCOS FERNÁNDEZ

"Merecemos estar más arriba"

Aire. La jugada es aérea y por esa vía también buscó San Martín ayer. El Verdinegro sumó una victoria vital y trata de prenderse entre los de arriba.

Fue autor de un estupendo golazo para San Martín. Por eso Marcos Fernández expresó su enorme alegría tras finalizar el encuentro ante Agropecuario que su equipo terminó ganando por 3 a 2 en el último minuto de juego. "Lo necesitábamos un montón. Hicimos un gran sacrificio y gracias a Dios lo pudimos ganar en la última jugada", comenzó analizando en Radio La Voz. Después sobre el encuentro en sí, Fernández expresó: "Fue un partido duro, sabíamos que ellos juegan bien y que tienen buenos jugadores. Manejamos el partido nosotros y ellos no nos hicieron daño, pero aprovecharon dos errores nuestros para empatarnos", valoró. El triunfo llegó en el final con gol de Lucas Campana y para Marcos, la victoria será el puntapié inicial para ir por otros objetivos: "Nosotros estamos para pelear otra cosa, merecemos estar más arriba. Vamos paso a paso, tuvimos un mal arranque pero hoy nos pusimos de pie y acá estamos metiéndonos en la lucha. No tengo dudas que San Martín tiene que estar más arriba", comentó.



Por su parte, Ian Escobar que también aportó lo suyo para la victoria porque fue incluso quien metió el centro para que Campana marcara el 3 a 2, valoró la victoria y coincidió con Fernández en que el triunfo servirá para pelear en otro frente: "Sufrimos más de lo normal, pero nos vamos contentos con esta victoria porque nos sirve para agarrar confianza. Necesitábamos el triunfo y trabajamos muchísimo en la semana para buscar esto. Sin dudas que ahora se viene lo mejor porque esto que conseguimos nos renueva la ilusión para ir a pelear arriba, tenemos jugadores para estar peleando", comentó ilusionado.



Garelli: "Vale muchísimo"

Hugo Garelli siempre está para cuando el equipo lo necesita. El técnico interino dirigió al equipo que consiguió la primera victoria en lo que va el 2020. "Tuvimos dos desgracias que en el fútbol suelen pasar y hoy le tocó a Luis Ardente, pero después terminamos muy conformes porque el objetivo se cumplió que era cambiar la imagen del último partido donde nos habíamos ido todos tristes. A veces las cosas no se dan y hoy se dieron. Vale muchísimo la victoria, nos da lugar para estar en la pelea porque con esto San Martín se acomoda. Son partidos clave, hoy necesitábamos ganar y se ganó", expresó el DT.