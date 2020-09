El Real Madrid de los argentinos Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola se quedó con la Supercopa de España, el certamen entre cuatro equipos que abre la temporada de la Liga de básquetbol de aquel país. Fue triunfo por 72-67 ante Barcelona y, además, premio al Jugador Más Valioso para el base cordobés. ¿Habrá sido su último título antes de irse a la NBA?



El petiso, subcampeón del mundo con la Selección argentina en China 2019, fue el goleador del equipo con 21 puntos, a los que sumó 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo en 33 minutos de juego.



Su actuación, determinante durante todo el partido pero también en los últimos minutos, en los que anotó los puntos que le permitieron la victoria al conjunto merengue, le valió la distinción al MVP, tal como había ocurrido en la edición 2019 de la Supercopa.



Campazzo no se guardó nada. Ya le avisó al club, hace tiempo, que cuando le llegue un ofrecimiento de algún equipo de la NBA (lo que se descuenta ocurrirá en la próxima agencia libre, que aún no tiene fecha en Estados Unidos), seguramente termine aceptando tras negociar con alguno del -como mínimo- puñado de equipos que ya manifestaron interés por él en privado.



En definitiva, Campazzo hizo lo que es costumbre: en las últimas cuatro finales que jugó con el Madrid fue elegido como el MVP (Liga ACB y Supercopa 2019, Copa del Rey 2020 y esta Supercopa).



"Solo quiero disfrutar el hoy: no sé que pasará ni siquiera mañana", puntualizó el base cordobés tras la coronación.