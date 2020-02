Novak Djokovic resistió el domingo un feroz reto a su reinado en Melbourne Park y venció a Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4, lo que le otorgó una octava corona del Abierto de Australia y el número uno del ranking mundial. Rafael Nadal gobierna Roland Garros con 12 títulos, pero Djokovic domina en el Rod Laver Arena donde nunca perdió una final, pese a que ayer el serbio estuvo bajo asedio durante un partido emocionante.

Por primera vez en ocho finales de Melbourne, Djokovic se vio obligado a recuperarse después de tres sets, sacudido por el poder y la decisión del austríaco Thiem.

Pero, como suele hacerlo, el serbio encontró el camino.

Djokovic consiguió un quiebre decisivo en el tercer juego del set final y luego se mantuvo firme mientras Thiem trataba de igualarlo.

En el último juego, el austríaco intento colocar sin éxito pelotas sobre las líneas para romper el servicio de Djokovic, que cerró uno de sus triunfos más trabajados.

Cuatro meses después de que Nadal detuvo al ruso Daniil Medvedev en la final del Abierto de Estados Unidos, el décimo séptimo título de Grand Slam del serbio mantiene el dominio de los "Tres Grandes" en los torneos mayores.

Sin dudas tres de los jugadores más importantes de la historia de este deporte. Un dominio absoluto de ellos en los últimos tiempos, pese a la aparición de diferentes grandes jugadores.

Acecha a Roger y Rafa

Nole sumó ayer su 17mo Grand Slam y continúa tercero en la tabla histórica de más ganadores de Grand Slam, ahora separado por dos de Rafael Nadal (19) y a tres de Roger Federer. Entre los tres, todos mayores de 30 años en la actualidad y con Djokovic siendo el más joven con 32 abriles, se adjudicaron los últimos 13 Grand Slam de forma consecutiva, desde que el Expreso se impuso en Australia en 2017.

"Los Grand Slam son los torneos por lo que sigo jugando y amando el tenis. Son los torneos que anhelo ganar y aspiro a quedarme con la mayor cantidad posible, como también piensan y buscan Nadal y Federer", sostuvo quien desde hoy será otra vez el número 1 del ranking mundial. Consultado sobre dónde guarda los trofeos, reveló que "mi papá hizo un mini museo en una casa que tengo en Serbia y ahí los va poniendo. Es muy lindo ver cómo uno ha podido ir progresando y ganando torneos. Australia para mí es muy especial y sin dudas es mi cancha y estadio favorito. Me siento muy cómodo cuando juego acá y la gente entiendo que también me tiene un aprecio particular".