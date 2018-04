Recuerdos. Alberto y Juan José, para el mundo del ciclismo "El Chato" y "El Yaya", dos hombres que dieron lustre a distintas épocas del ciclismo sanjuanino, se coronaron campeones provinciales en sus categorías de Master hace ocho días.





Cuando se realiza un paneo en la historia del ciclismo sanjuanino y se buscan nombres asociados a grandes victorias, los de Alberto Clemente Bravo y Juan José Gómez, aparecen mezclados con muchos de los mejores exponentes de uno de los deportes que paraliza el corazón de la gran mayoría de los sanjuaninos.



Al momento de conversar con ellos y rememorar sus campañas deportivas el interlocutor va reafirmando la idea que en cualquier selección histórica, "El Chato" y "El Yaya" pelearían por un lugar privilegiado.

"Antes en un pelotón de 60 corredores había 40 posibles ganadores. Ahora es distinto".

JUAN JOSÉ GÓMEZ Campeón Sanjuanino Master D



Fueron campeones hace varías décadas y lo son ahora, cuando ya las nieves del tiempo blanquearon la cabeza de Juan José, quien a los 64 años, sigue aferrado a su pasión por la bicicleta y busca desafíos como el querer entreverarse con ciclistas Master de la categoría inferior porque entiende que puede discutirles la victoria. Fueron figuras en su tiempo y los son ahora, cuando, con 52 años, Alberto se sorprende mirando fotos del triunfo en su primera, de tres, Vueltas a San Juan, "que flaco que estaba".

Luego de un brindis, los dos monarcas comentaron a DIARIO DE CUYO, cual es el

secreto para mantenerse competitivos cuando ya pasaron los 50 y 60 abriles.

Los dos debutaron muy pibes. El "Yaya" lo hizo en una "Mendoza-San Juan", con el permiso de un juez porque no tenía la edad para correr competencias tan largas. "Era la denominada época de oro", acotó quien integró equipo con ciclistas de la talla de Antonio "Payo" Matesevach. La década del "70" y parte de la del "80 fue el tiempo en el que Gómez devoró rutas del país y del mundo, porque corrió durante cinco temporadas en Italia.



Alberto ganó su primera Vuelta a los 22 años, abriendo una época que sería brillante. Fue el máximo ganador de pruebas locales entre los últimos años de los "80 y el primer lustro de los años 90. "En esa Vuelta (la de 1989) yo iba de peón, estaba en el equipo B de Fraternal, tenía que trabajar para Castro (Daniel) pero nadie me dijo nada y cuando quisieron acordar tenía las tres mallas de líder y no las quise dejar", afirmó quien esa temporada viajó por primera vez a Europa.



Consultados sobre cuales son los secretos para mantenerse vigentes. Los dos coincidieron en que "todo pasa por el entrenamiento". Bravo explicó que dedica dos horas diarias a la actividad. "Cuando corría entre los federados entrenaba de cuatro a cinco horas por día. Ahora trato de mantener un ritmo diario de dos horas. Hoy, por ejemplo, salí a rodar con amigos de una agrupación ciclista". Gómez, por su parte, confesó que "venía de entrenar" (eran las 18 del miércoles) y que va regulando sus tareas según las cercanías de las carreras. "En esto no hay fórmulas mágicas, todo pasa por la preparación y la dieta adecuada", afirmó quien es amante del boxeo y se mantiene en gran forma física.

"En esto no hay secretos. Sólo entrenando como se debe se consiguen resultados"

ALBERTO CLEMENTE BRAVO Campeon Sanjuanino Master C

Por lo hecho en sus momentos y por lo que realizan ahora, son palabra autorizada a la hora de analizar al ciclismo. "El de antes era mas lindo, más competitivo, no había equipos tan grandes y de un pelotón de 60 había 40 posibles ganadores", sentenció Gómez. "El apoyo actual al ciclista es un paso adelante, pero las carreras son menos emocionantes", afirmó Bravo.