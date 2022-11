Canadá obtuvo hoy su primera Copa Davis de tenis al vencer en la final a Australia por 2 a 0, en el partido decisivo jugado en Málaga, España, gracias a los triunfos de Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime sobre Thanasi Kokkinakis y Alex de Miñaur, respectivamente.



El canadiense Denis Shapovalov (18) venció en el primer encuentro al australiano Thanasi Kokkinakis (95) por 6-2 y 6-4 luego de 1 hora y 31 minutos de juego, en el estadio Palacio de Deportes José María Martín Carpena.



Mientras que a segundo turno, en Málaga, Felix Auger-Aliassime (6) derrotó a Alex de Miñaur (24) por 6-3 y 6-4 al cabo de 1 hora y 42 minutos de partido, para sentenciar el triunfo de los norteamericanos ante los oceánicos.



Con la serie 2 a 0 a favor de Canadá, no se llevó a cabo el encuentro de dobles que iban a disputar Félix Auger Aliassime-Vasek Pospisil contra los australianos Max Purcell-Jordan Thompson.



De esta manera, Canadá eleva a 16 a la lista de países que logró la Davis, nómina que encabeza los Estados Unidos con 32 títulos, seguido por Australia con 28.



La lista no tenía un nuevo vencedor desde la Ensaladera conquistada por Argentina en 2016.



En el primer match del día, Shapovalov obtuvo una cómoda victoria contra Kokkinakis, por lo que el único interrogante que quedaba era saber cómo estaba físicamente para el segundo cotejo Aliassime, sexta raqueta del Mundo, quien ayer jugó los tres puntos para Canadá en la victoria 2 a 1 ante Italia.



Pero, el canadiense no tuvo inconvenientes para deshacerse de Alex De Miñaur y logró imponerse en dos sets, para retirarse de Málaga como campeón e invicto, ya que ganó los los cuatro partidos que jugó en las Finales de la Copa Davis, tres en individuales y el restante en doble.



Lo anecdótico de la consagración de Canadá es que los norteamericanos habían quedado eliminados en marzo pasado en la ronda inicial de play offs de la Copa Davis, al caer en La Haya frente a los Países Bajos por 4 a 0, pero fueron invitados por la organización del certamen ante la ausencia de Rusia, clasificada originalmente y que fue expulsada de la competición por el conflicto bélico que mantiene con Ucrania



De esta manera, Canadá obtuvo el título en su segunda final, debido a que había caído en el partido decisivo contra España (0-2) en Madrid, en el 2019; mientras que Australia no definía el torneo desde el 2003.



La lista de ganadores de la Copa Davis es la siguiente:



Estados Unidos 32; Australia 28; Francia y Gran Bretaña 10; Suecia 7; España 6; Alemania, República Checa y



Rusia 3; Croacia; Argentina, Canadá, Italia, Serbia, Sudáfrica y Suiza 1.