El menos pensado. Agustín Canapino ganó un título en forma increíble. La copa del 2018 se suma a la que ya tiene del 2017 y del 2010. Un gran campeón.

El arrecifeño Agustín Canapino, con Chevrolet, festejó ayer su tercera corona en el Turismo Carretera, al finalizar segundo en la última carrera de la temporada que se adjudicó el porteño Alan Ruggiero (Torino) en el autódromo bonaerense de San Nicolás. Canapino, de 28 años, llegó a la definición once puntos por debajo del bonaerense Matías Rossi, que clasificó 16to tras una mala final y debió resignarse al subcampeonato tras quedar nueve unidades por debajo el monarca de la categoría.



La lluvia en San Nicolás jugó a favor del arrecifeño, que salió desde la grilla con los neumáticos adecuados, un factor a la postre muy importante para la definición del título de campeón.



Canapino, dueño del TC por primera vez en 2010 con apenas 20 años, no sólo relegó a Rossi sino también que tuvo que superar a otros dos candidatos, Facundo Ardusso (Torino) y Jonatan Castellano (Dodge), que lo superaban antes de la última carrera en la Copa de Oro.



A poco de iniciarse la carrera muchos pilotos debieron ingresar a boxeos para cambiar los neumáticos por la lluvia y ello le permitió a Canapino escalar muchas posiciones desde la plataforma número 39.



Ruggiero fue el que mejor capitalizó esa situación para asaltar la punta y el ex campeón de TC Emanuel Moriatis fue su escolta hasta dos giros de la culminación de la prueba cuando se despistó, lo que también favoreció a Canapino.



De esta manera, el arrecifeño logró su tercer campeonato en el TC con una dosis de emoción similar a la del año pasado cuando superó a Ardusso por medio punto en un final electrizante.

Cambios para El Villicum



Como es habitual en la última fecha de cada campeonato, el presidente de la categoría, Hugo Mazzacane, habló sobre lo que viene. Y entre varios temas ratificó que el año que viene el TC volverá al Circuito San Juan Villicum y que para los cambios que harán en el trazado dijo que antes de fin de año llegarán dirigentes, para empezar a delinearlos.



TC Pista. El neuquino Juan Cruz Benvenuti obtuvo el campeonato del TCP al finalizar segundo en una carrera que coronó a Federico Pérez. El sanjuanino Facundo Della Motta, con chances de título, no pudo competir por problemas de presupuesto.

Clasificación

Año Piloto Marca



2004 Omar Martínez Ford



2005 Juan Manuel Silva Ford



2006 Norberto Fontana Dodge



2007 Christian Ledesma Chevrolet



2008 Guillermo Ortelli Chevrolet



2009 Emanuel Moriatis Ford



2010 Agustín Canapino Chevrolet



2011 Guillermo Ortelli Chevrolet



2012 Mauro Giallombardo Ford



2013 Diego Aventín Ford



2014 Matías Rossi Chevrolet



2015 Omar Martínez Ford



2016 Guillermo Ortelli Ford



2017 Agustín Canapino Chevrolet



2018 Agustín Canapino Chevrolet