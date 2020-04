El coronavirus atravesó al deporte mundial. Además de la cancelación de las grandes ligas de fútbol del mundo, también se sumó la suspensión por tiempo indeterminado de la NBA y la Fórmula 1. En el caso del tenis, al anuncio de la postergación de Roland Garros -se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre de 2020- se suma la cancelación de otro de los Grand Slam: Wimbledon confirmó que se canceló la edición 134 del abierto que se disputa en All England.

“Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”, dice la primera parte del comunicado.

Desde su primera edición en 1877, el torneo de los grandes más antiguo del tenis mundial, sufrió varias cancelaciones durante la Primera Guerra Mundial y seis veces tuvo que ser pospuesto en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945.

“Lo más importante en nuestra mente ha sido la salud y la seguridad de todos los que se unen para hacer que Wimbledon suceda: el público en el Reino Unido y los visitantes de todo el mundo, nuestros jugadores, invitados, miembros, personal, voluntarios, socios, contratistas y residentes locales, así como nuestra responsabilidad más amplia ante los esfuerzos de la sociedad para abordar este desafío global a nuestra forma de vida”, añadió el escrito sobre las causas que llevaron a la junta principal del club All England a cancelar el certamen.

Según lo expuesto por los organizadores, fueron claves las decisiones que tomó el gobierno presidido por el Primer Ministro Boris Johnson para decidir la postergación definitiva del campeonato que en la última edición tuvo ganador al serbio Novak Djokovic, en una definición para el recuerdo frente a Roger Federer, que se extendió durante 25 games en el quinto set.

“Desde la aparición del brote de coronavirus (COVID-19) en enero, hemos seguido la orientación del gobierno del Reino Unido y las autoridades de salud pública en relación con nuestras operaciones durante todo el año, junto con el desarrollo de una comprensión de la probable trayectoria del brote en el Reino Unido. Esto ha permitido el análisis del impacto de las restricciones del Gobierno sobre el comienzo habitual en abril de los importantes preparativos necesarios para organizar los Campeonatos, ya sea en la fecha original del 29 de junio o en una fecha posterior en el verano de 2020”, dice otro fragmento del comunicado.

¿Qué sucederá con las personas que ya había comprado entradas para asistir al torneo que se iba a disputar del 29 de junio al 12 de julio próximo? “Los miembros del público que pagaron los boletos en la boleta pública de Wimbledon para el Campeonato de este año recibirán un reembolso de sus boletos y se les ofrecerá la oportunidad de comprar boletos para el mismo día y la cancha para The Championships 2021”, fue la respuesta que estableció la junta directiva del torneo.

Además, los organizadores confirmaron que sus esfuerzos ahora se centrarán en contribuir a la respuesta de emergencia y apoyar a los afectados por la crisis del coronavirus a través de la Fundación Wimbledon, brindando equipos médicos y poniendo las instalaciones del club a disposición del gobierno local.

Es importante destacar que, a diferencia del Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, Wimbledon es el único de los torneos de Grand Slam que tiene seguro contra pandemias, lo que cubriría las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos. Se estima que, en cada temporada, el certamen genera ingresos de más de 250 millones de libras -una suma cercana a los 310 millones de dólares-.

En las últimas horas, el Reino Unido volvió a publicar una cifra alarmante de infectados y muertos por el coronavirus. Un total de 563 personas infectadas murieron en las pasadas 24 horas, llevando el balance total en el país a 2.352 fallecidos, anunció el ministerio de Sanidad. La cantidad de afectados por el virus creció a casi 30 mil personas.

Más allá de la cancelación del certamen conocido como The Championships, la ATP y WTA -los organizadores del circuito profesional masculino y femenino, respectivamente- se sumaron a la medida y alargaron la cancelación de la actividad hasta el próximo 13 de julio debido a la pandemia de COVID-19.

En el caso del tenis masculino, los torneos que serán reprogramados a la espera del avance del coronavirus serán los de Hertogenbosch, Stuttgart, Queen’s, Halle, Mallorca y Eastbourne, mientras que entre los eventos femeninos cancelados también sobresale el de Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham y Berlín. Hasta hoy, los torneos que se llevarán a cabo después del 13 de julio planean continuar según el cronograma establecido.