Las Panteras afrontan su primera competencia oficial del año con la Copa Panamericana de Mayores que se llevará a cabo en Puerto Rico, entre el 6 y 13 de agosto próximo.

Luego de las giras en Santa Fe y Córdoba frente a Cuba y en Chubut frente a Perú, la Selección femenina viajará el próximo viernes 4 rumbo a Puerto Rico para disputar la Copa Panamericana, torneo previo al Sudamericano.

Daniel Castellani confirmó los 14 nombres de Las Panteras, con la central pocitana Candelaria Herrera, que disputarán el torneo con la base de las jugadoras que afronto sendas giras amistosas.

Argentina tendrá en este 2023 como competencias oficiales la Copa Panamericana, el Sudamericano, el Preolímpico y los Juegos Panamericanos.

Plantel Selección Femenina

Copa Panamericana 2023

Victoria Mayer

Tatiana Vera

Bianca Cugno

Erika Mercado

Yamila Nizetich

Daniela Bulaich

Candelaria Herrera

Bianca Farriol

Brenda Graff

Agostina Pelozo

Tatiana Rizzo

Antonela Fortuna

Candela Salinas

Eugenia Nosach

DT: Daniel Castellani

Asistente: Facundo Morando

PF: Julián Budano

Estadístico: Sebastián Azcoitía

Kinesiólogo: Mariano Alzogaray

Manager: Víctor Ríos

Copa Panam (horarios de Argentina)

6/8 13hs ARG vs MEX

7/8 15hs ARG vs CHI

8/8 21hs ARG vs PUR

9/8 19hs ARG vs DOM

10/8 13hs ARG vs CRC