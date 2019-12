Para cumplir con la OMB (Organización Mundial del Boxeo) con la prohibición de dejar a sus campeones tener títulos de otros organismos en diferentes categorías, el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (53-1-2, 36 nocauts), cuádruple campeón mundial en distintas divisiones llegó a un acuerdo con la entidad para dejar vacante el título mundial semipesado que capturó cuando venció a Sergey Kovalev por nocaut en el undécimo asalto el 2 de noviembre pasado. "Canelo" mantendrá su estatus y privilegios como Súper Campeón de la OMB, incluyendo el de ser designado retador obligatorio al campeón mundial OMB de cualquier división.



Canelo dijo al respecto: "Sé que mis éxitos en el ring han dado orgullo a mis fanáticos y a mi país. He disfrutado de mi relación con la OMB por mucho tiempo y aprecio todo lo que hacen para preservar y mejorar el deporte del boxeo. Este acuerdo permite que la OMB tenga su título medio pesado para que sea disputado regularmente y me permite perseguir peleas contra los mejores oponentes independientemente de la división", agregó.



El dirigente portorriqueño Francisco "Paco" Valcárcel, presidente de la OMB, indicó: "Canelo ha logrado mucho en el boxeo, y todavía es un hombre joven. Cuando termine su carrera será considerado como uno de los mejores boxeadores que haya ingresado al ring, y uno de los mejores boxeadores de México. Esperamos con ansias sus futuras peleas contra rivales en la cima de las divisiones de peso mediano, supermediano, semipesado y otras divisiones".



"Apoyamos completamente la decisión tomada por Canelo Álvarez y la OMB", afirmó Óscar de la Hoya, presidente y jefe Ejecutivo de Golden Boy. "Canelo hizo historia al noquear a Sergey Kovalev de manera impresionante para convertirse en cuádruple campeón mundial divisional. No sólo demostró que es una real amenaza en los 79,5 kilogramos, sino también probó que es capaz de moverse totalmente a través de varias divisiones para buscar las peleas más emocionantes para los fanáticos. A la misma vez, esperamos con ansias continuar promoviendo a nuestros otros campeones de la OMB como Patrick Teixeira y Franchon Crews-Dezurn", puntualizó.





FSB: sigue Quiroga



Antenoche se desarrolló la asamblea general de la FSB (Federación Sanjuanina de Boxeo), con la presencia de todos los clubes afiliados se decidió otorgar un nuevo período a Martín Quiroga Massa, quien dirigió los destinos de la entidad en los dos últimos años. Al triunvirato lo completan Ezequiel Maldonado (secretario) y Mario Cabello (tesorero).