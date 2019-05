La sorpresa. A Cano le tocó presentarse ante el público de Sportivo en un choque difícil porque debían revertir el 0-1 sufrido en Mendoza. El domingo sufrieron un nuevo golpe, perdían con el gol de Vera pero a menos de dos minutos, apareció él para encender la esperanza nuevamente. El pibe no se achicó en su debut.

No cualquiera aprueba con 10 en su debut. Y sobre todo cuando "las papas queman". Pero el pibe lo hizo y se robó los aplausos de todo Puyuta. Se trata de Carlos Cano, el volante santafesino que anotó el gol clave para la clasificación de Desamparados a los Cuartos de Final de la Reválida del Federal "A" que le permite al Víbora seguir soñando con el ascenso a la B Nacional.

El triunfo que le permitió seguir en competencia a Sportivo ante Maipú fue por 3 a 1 (Lastra marcó dos), pero el gol del santafesino fue clave porque llegó en el momento donde al local se le venía la noche. Es que en la primera aproximación clara de los mendocinos Vera anotó y cuando Desamparados estaba 0-2 en el global apareció él apenas un minuto y medio después para poner la igualdad y traer nuevamente la calma a Puyuta. "Creo que el gol vino en el momento justo porque sino Maipú se hubiese metido atrás y se nos hubiese complicado todo. Estoy feliz, no por el gol sino por la clasificación y la forma en la que se dio", abrió la charla el volante de 23 años que está disputando por primera vez un Federal "A".

"Canito" arribó a San Juan de una manera muy particular. El pibe hizo inferiores en Estudiantes de La Plata, continuó en Unión de Santa Fe pero a los 21 años quedó libre y encontró lugar en Unión Esperanza y en Cosmos Fútbol Club, en la liga santafesina. Su talento acompañado por su velocidad se destacaron tanto que "Cacho" Solís, tío de Gabriel Solís -volante de Sportivo-, lo recomendó para que viniera a una prueba en el receso de este torneo. Llegó en enero, hizo la pretemporada y convenció a Víctor Andrada para reforzar al plantel para la segunda parte del torneo: "Logré convencer a Copito y cuando me dijo que quedaba sentí una felicidad enorme porque vine buscando progresar, para mí es un gran desafío jugar este torneo y en un club tan ambicioso como Desamparados", comentó. Ahí nomás se adaptó al plantel y sabía que debía remarla de atrás para ganarse su lugar. A comienzos de marzo, todavía jugando por la fase Campeonato, Cano debutó con la camiseta de Sportivo ingresando desde el banco ante Boca Unidos en Corrientes con la mala fortuna que a los 20" de haber ingresado sufrió una distensión de ligamentos. Otra vez a volver a remarla, un mes y medio de recuperación para volver a estar a disposición del DT. Y la chance nuevamente llegó. La suspensión de Gerardo Corvalán y la lesión de Pablo Jofré le abrieron nuevamente las puertas al pibe Cano y él no defraudó: "En la practica del jueves cuando "Copo" me probó para los titulares, me puse contento porque en estas instancias uno siempre quiere colaborar. Somos un equipo muy unido y siempre estamos apoyando al que le toque entrar. Por suerte pude aportar para el triunfo". Para este domingo ante San Jorge, Corvalán y Jofré ya estarán en condiciones de volver al equipo pero para Cano, no importará si le toca esperar nuevamente desde el banco: "Es una competencia linda y estamos todos a disposición, Dios quiera que me toque entrar pero si no, cualquiera que entre va a dar lo mejor por el bien de Sportivo", valoró.

El volante, que de chico repartía su tiempo entre el fútbol y el paddel, elogió el gran grupo humano que se formó en Desamparados: "Así como nos ven de afuera, así somos: un grupo muy unido que sabe lo que quiere. Estamos para pelear a lo grande y por algo llegamos hasta acá".

CARLOS CANO Volante de Desamparados

Despertó elogios

No sólo su gol, su rendimiento a lo largo del partido fue notable, por eso cuando Andrada decidió reemplazarlo por Nicolás Sottile a los 20 minutos del complemento, el público lo despidió a puros aplausos. "Soy un jugador rápido, tengo un pique corto rápido", se describió. Y sí, el pibe tiene una explosividad que le dio más de un dolor de cabeza a Martínez Schmit, el defensor mendocino.

Ya descansó y hoy vuelve a los entrenamientos

Después de la heroica clasificación a la Cuarta Etapa de la Reválida del Federal "A", el plantel de Desamparados tuvo ayer jornada de descanso y recién hoy volverán a los entrenamientos. San Jorge de Tucumán será el rival y el encuentro de ida se jugará el domingo en Puyuta, posiblemente a las 16 horas. De cara a ese encuentro, Víctor Andrada ya tendrá nuevamente a disposición a Gerardo Corvalán, quien ya cumplió con la fecha de suspensión. En tanto que Pablo Jofré continúa recuperándose de una inflamación en la rodilla con doble turno de kinesiología buscando volver a la titularidad.