Varias generaciones. Alan Cantero rodeado por sus padres, hermanos, tíos y primos. Toda una familia bohemia.



Es producto neto de la cantera de Peñarol y pura sangre bohemia. Alan Cantero, hijo de Leonardo Cantero, una vieja gloria de la institución, fue recibido como un héroe en Chimbas. Y no es para menos, el pibe marcó los dos goles en Chivilcoy para terminar de consumar el ascenso al Federal "A". Por eso ayer, en el reencuentro con su familia, no pudo contener sus lagrimas explicando el enorme momento que le tocó vivir con el equipo de sus amores: "Esto es algo increíble, siempre soñé con este momento aunque nunca me imaginé ser el que marcara los dos goles", contó el delantero que es actualmente el goleador en el Torneo de Invierno del fútbol local. Rodeado por sus seres queridos, el menor de los Cantero no paró de llorar. "Estoy muy feliz porque amo a estos colores. Ser hincha de Peñarol es algo hermoso, lo más hermoso que me puede pasar", continuó relatando.

ALAN CANTERO Delantero de Peñarol

Y sí. Alan comenzó en la escuelita bohemia con apenas 4 años, defendió los colores de Peñarol en las Inferiores hasta que llegó el momento de debutar en la Primera y dar el salto del Regional Amateur al Federal "A". "Juego desde que tengo noción acá, sin dudas éste es el mejor momento de mi vida y no me lo voy a olvidar jamás. No puedo creer todavía lo que hemos conseguido. Lo de la gente es algo increíble, no caigo", contó.

Alan no hizo promesas ni mucho menos, solo tuvo una cábala que lo llevó a quedarse con el ascenso y fueron ni más ni menos que las canilleras que usó su papá. "Venir de una familia que es sinónimo de Peñarol es un plus para mí. Esto es un regalo para ellos que aman estos colores tanto como yo", cerró.