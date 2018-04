En la mira. Marc Márquez fue sancionado tres veces en una misma carrera y Valentino Rossi lo criticó fuertemente.

El británico Cal Crutchlow (Yamaha YZR M 1) se adjudicó ayer la victoria en el Gran Premio de Argentina de MotoGP, disputado en el circuito de Termas de Río Hondo, en el que el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) fue penalizado hasta en tres ocasiones, una de ellas por chocar a Valentino Rossi. La carrera fue caótica de principio a fin.



Primero hubo problemas con la decisión de Dirección de Carrera de penalizar a todos los corredores menos el australiano Jack Miller (Honda RC 213 V) por abandonar la formación de salida y cambiar gomas para lluvia; y después por las hasta tres sanciones impuestas a Márquez. La primera de ellas le llegó en la misma formación de salida, pues su moto se paró y tuvo que arrancar la misma al empujón, pero se equivocó al circular en dirección contraria al sentido de la carrera. Y esa penalización con un paso por la calle de boxes fue la que trastocó por completo los planes de Marc Márquez, quien cumplió con la penalización pero regresó a la pista completamente desesperado, pues en su afán de recuperar terreno lo más rápidamente posible rozó los límites de la legalidad y la conducta deportiva.



Así fue que impactó con Rossi, tumbándolo al suelo cuando el italiano buscaba un podio. "No tiene ningún respeto por sus rivales y eleva el nivel de la competición a un nivel peligroso para todos. Da miedo correr con él en pista", dijo Valentino, quien no aceptó las disculpas de Márquez. "He cometido un error, involuntario totalmente", se excusó Marc.